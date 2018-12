Congo-Kinshasa: FCC - Ramazani Shadary électrise Kenge, le duo Lukiana-Kimbuta mobilise à la Tshangu

Grandiose ! La matinée politique devant montrer à la face de l'opinion nationale et internationale les candidats du Front Commun pour le Congo -FCC- à la députation à tous les niveaux à la circonscription électorale de la Tshangu l'a été.

Oui. Un monde fou a pris d'assaut le stade municipal de Masina dimanche 9 décembre 2018 à cet effet. Au rendez-vous, outre les militants venus de toutes les communes, deux noms méritent d'être retenus et, évidemment, les deux ne sont plus à présenter. Primo, il s'agit de Marie-Ange Lukiana, tête couronnée du PCB ainsi que du FCC et candidate à la députation (numéro 206 pour la nationale à la Tshangu et 55 à la provinciale à Kimbanseke).

Secundo, André Kimbuta, figure connue tant du FCC que du Pprd et gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Dans un stade en ébullition, sous les directives de la modération, Marie-Ange Lukiana lors de son oral a commencé par demander des applaudissements pour le numéro Un de Kin La Belle avant de passer à la grande attaque. En effet, prenant la foule dans un slogan devenu populaire tiré d'un des tubes d'un artiste musicien congolais, Lukiana Marie-Ange a lâché : " le 23 décembre toko voter Shadary, toko banga eloko te (ndlr nous n'allons craindre rien) ". Le public n'a pas manqué de répondre dans cet élan : " on va voter Shadary et on ne craint rien, ni personne ". Ce, dans un dialecte congolais, le lingala.

Zoom sur Kenge

Jour pour jour, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du FCC vient de totaliser 10 Provinces parcourues en moins de 15 jours pour battre sa campagne électorale. Ce dimanche 9 décembre 2018, c'était le tour de la Province du Kwango de le recevoir dans la soirée. Accueilli par le Gouverneur, les Députés et membres du Gouvernement ainsi que les cadres d'entreprise du coin venus de Kinshasa, sans oublier les autorités locales, Ramazani Shadary s'est tapé un bain de foule sur 7 kms à pieds avec la population jusqu'au lieu du meeting. Parmi les promesses électorales pour lesquelles il a sollicité les suffrages des habitants du Kwango, il y a lieu d'évoquer un bac à mettre sur la rivière Kwango, la poursuite des travaux de la nationale numéro 16, l'électricité à tirer du parc Agro industriel de Bukanga Lonzo pour éclairer Kenge et ses environs, l'emploi des jeunes et la gratuité de l'enseignement primaire, la construction d'un grand stade, la lutte contre la corruption...

Mais, comme tout candidat sérieux en campagne, dans sa gibecière pour les Kwangolais, il a amené une camionnette toute neuve pour les services d'Etat, des instruments de musique pour les jeunes, des produits pharmaceutiques pour les hôpitaux de la Province et un émetteur radio communautaire dénommée RADIO 13. Ramazani Shadary a invité la jeunesse à s'approprier le processus électoral et à protéger le patrimoine de la CENI. Pour rappel, le candidat du FCC a déjà été au contact direct avec des millions d'électeurs dans le Haut Katanga, Haut Lomami, Lualaba, Tanganyika, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Tshuapa, Equateur et Kwango. S'il faut compter le Kasaï Oriental où il a fait un stade bu plein comme dans la Ville-Province de Kinshasa, le calcul du nombre de Provinces peut être revu à la hausse.

Mobilisation à la Tshangu

Au cours de cette manifestation politique, il sied de signaler la forte mobilisation de la Plateforme des Communautés de Base (PCB) ainsi que de Congo Star. Pour rappel, c'est dans l'optique de battre campagne pour le candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) à la présidentielle 2018, Emmanuel Ramazani Shadary, que la coordonnatrice de campagne des candidats du FCC pour la circonscription de la Tshangu, Marie-Ange Lukiana, a exhorté la population de cette partie de Kinshasa à élire tous les candidats de ce regroupement politique à tous les niveaux. Cet appel a été lancé au cours d'un meeting tenu, ce dimanche 09 décembre, au stade Municipal de Masina. C'est une démonstration de force réalisée par le FCC à Tshangu, commentent certaines figures reconnues de cette plateforme chère au Président Kabila.

Votez FCC

Devant une marée humaine qui a effectué le déplacement, Marie- Ange Lukiana a invité la population de Tshangu à voter massivement sans crainte Ramazani Shadary. « Nous sommes venus en ce lieu pour battre campagne pour notre candidat Emmanuel Ramazani Shadary et tous les candidats du FCC. Que toute la population de Tshangu vote massivement le choix de Joseph Kabila, qui est le père de la démocratie en RD-Congo », a-t-il déclaré. Présent au meeting, le coordonnateur provincial de campagne, André Kimbuta a également sensibilisé la population en leur demandant de voter pour tous candidats enfin d'obtenir la majorité au Parlement. Après son message de sensibilisation, il a procédé à la présentation de tous les candidats du FCC de cette circonscription.