Algérie: Béatification de 19 personnalités catholiques - L'Algérie est immunisée et ne craint rien pour son islam

Oran — Le ministre des Affaires religieuses et Wakfs, Mohamed Aissa a affirmé samedi à Oran que "L'Algérie, qui garantit la pratique religieuse aux Non musulmans, est immunisée et ne craint rien pour son islam".

A l'issue de la cérémonie de béatification de 19 personnalités catholiques à la chapelle de Santa Cruz dans les monts du Murdjadjo (Oran), le ministre a souligné que l'Algérie, en abritant cet événement religieux prouve de par ses dimensions civilisationnelles et universelles qu'elle est ouverte aux autres, immunisée et ne craint rien pour son islam.

"Ma présence à cette cérémonie comme représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a une signification politique eu égard à la Constitution algérienne qui consacre dans son article 47 la liberté d'exercer les cultes religieux aux Non musulmans et les garantit", déclaré le ministre.

Lire aussi: Béatification des 19 religieux : la France est "reconnaissante" à l'Algérie

"Personne n'a désormais le droit de douter sur l'assassinat des moines de Tibhirine tout comme celui d'autres religieux victimes de la barbarie du terrorisme aveugle qui n'a pas épargné 114 imams", a ajouté Mohamed Aissa.

Et de noter que "les familles des victimes dont des religieux non musulmans ont reconnu notre réconciliation nationale et le terrorisme sanglant qu'a connu l'Algérie dans les années 90 et que la loi portant sur la paix et la réconciliation nationale est venue plier ses pages".

Le ministre a félicité, à cette occasion, l'Algérie pour l'organisation de la cérémonie de béatification des religieux catholiques victimes du terrorisme qui ont préféré rester en Algérie en temps de crise.

"Ceci est un message au monde que l'Algérie est un pays de pluralisme et d'ouverture qui exporte son expérience en matière de paix, de vivre ensemble et de prévention contre l'extrémisme", a-t-il dit.

La cérémonie de béatification a été marquée par la présence de quelque 1.400 personnes sur l'esplanade de la chapelle de Santa Cruz, de délégations représentant des pays chrétiens, de personnalités politiques et diplomatiques, d'hommes du culte et des familles des 19 religieux catholiques.

Des imams d'Algérie, le cheikh de la confrérie Alaouiya de Mostaganem, Khaled Bentounès et des représentants de la société civile d'Oran étaient également présents lors de cette cérémonie.