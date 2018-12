Algérie: Le CNDH appelle à promouvoir efficacement les droits humains

Alger — Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a appelé dimanche les institutions et les organes de l'Etat, les organisations de la société civile, ainsi que tous les citoyens pour contribuer "efficacement" à la promotion des droits de la personne humaine et de la défense des libertés fondamentales en Algérie.

Dans un communiqué diffusé à l'occasion de la commémoration du 70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, le CNDH appelle "l'ensemble des institutions et des organes de l'Etat, les organisations de la société civile, les forces vives du pays ainsi que tous les citoyens et citoyennes à contribuer efficacement à la promotion des droits de la personne humaine et à la défense des libertés fondamentales en Algérie".

Il appelle également les autorités publiques, "chacune en ce qui la concerne à prendre les mesures nécessaires à la garantie du respect des droits de l'Homme, conformément aux règles qui régissent l'Etat de droit", a précisé la même source.

Dans le but de montrer l'importance de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme dans la vie quotidienne, le Haut commissariat aux droits de l'Homme des Nations-unies a lancé le 10 décembre 2017 - Journée des droits de l'Homme - une campagne d'un an qui s'achèvera avec la célébration du 70ème anniversaire de la déclaration le même jour en 2018 et l'a placée sous le thème "£uvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine".

Ainsi et dans le cadre des festivités relatives au 70ème anniversaire de la proclamation universelle des Droits de l'Homme, l'initiative du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme de les étaler sur une année, à partir de 2017, est une manière de gagner l'adhésion de tous les acteurs impliqués par la question des droits de l'Homme aux niveaux national et international, a relevé le CNDH.

La campagne vise trois principaux objectifs : promouvoir, susciter l'adhésion et encourager la réflexion, a noté la même source, ajoutant que l'objectif consiste à mobiliser "un large public à travers le monde, aider à mieux faire comprendre le rôle que joue la Déclaration dans notre vie quotidienne et à encourager une réflexion approfondie sur les manières de promouvoir et défendre les droits de l'Homme".

Enfin, le Conseil, "conformément à son mandat et à ses missions, s'inscrit pleinement dans l'esprit et dans la lettre de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et oeuvre par tous ses moyens à la promotion et à la protection des droits de l'Homme et au respect des libertés fondamentales en Algérie", a soutenu le CNDH.

De même, il encourage "vivement tous les acteurs institutionnels et non institutionnels à poursuivre la voie prônée par les hautes autorités de notre pays à consolider l'édification de l'Etat de droit et à l'ancrer davantage dans la pratique quotidienne de tout un chacun".

Le CNDH, en sa qualité d'institution nationale Constitutionnelle, ayant pour mission le renforcement et la protection des Droits de l'Homme, réitère sa "détermination" à exercer "pleinement toutes les prérogative qui lui sont dévolues" et d'agir avec "abnégation, intégrité, impartialité, en toute conscience et en toutes circonstances pour la promotion et la protection des droits de l'Homme".