Cameroun: Mode et culture - Ouverture ce jour à Yaoundé de la 1ère édition Abiba'o Fashion Show

L'événement qui s'étale de ce lundi 10 au samedi 15 décembre 2018, a pour cadre, l'esplanade Abiba'o, sise à Nouvelle Route Bastos, dans la capitale camerounaise.

Il vise à allier mode, culture et fête, dans un espace commun et convivial.

Yaoundé vibre au rythme de l'art du spectacle : théâtre, danses, art de rue, cracheurs de feu. Une conception de décoration originale, avec l'appui des écoles supérieures artistiques.

En effet, la 1ère édition Abiba'o Fashion Show, s'ouvre ce jour à Yaoundé, au siège de l'institution, à la Nouvelle Route Bastos.

L' annonce a été faite mercredi dernier à Yaoundé, au cours d'une conférence de presse délivrée par la promotrice de Abiba'o Fashion Show, l'Ivoirienne Abiba, une férue et professionnelle de la mode et des arts.

La cérémonie de clôture de ce premier numéro Abiba'o Fashion Show, le samedi 15 décembre 2018, a pour cadre, l'hôtel Hilton de Yaoundé.

Au menu de cette fête de la culture et de la mode qui célèbre l'amitié entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, de nombreuses collections de mode représentant le tissu associatif Cameroun - Côte d'Ivoire. Restauration camerounaise et ivoirienne au menu. Défilé de mode avec diverses collections : Getzner, Uniwax, Wooden et Vlisco.

"Pour cette édition, nous avons l'ambition d'apporter une touche particulière afin de rendre cet espace de découverte encore plus convivial " a fait savoir Abiba, avant de donner des garanties sur la sécurité des visiteurs. Abiba'o Fashion Show sera ponctué de nombreuses prestations artistiques qu'offrent des étudiants des écoles d'art.

Abiba'o Fashion Show, met aussi en solde, ses vêtements en les vendant bon marché.

"Quand j'ai ouvert Abiba'o, je comptais offrir de l'emploi aux Camerounais. Je suis arrivée dans ce pays avec deux valises de vêtements, et aujourd'hui, j'ai trois boutiques" clame l'Ivoirienne qui affirme qu'il n'est point besoin d'aller en Occident pour gagner sa vie. Et de poursuivre : "Tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration, ou dans un bureau. On peut faire son petit commerce, ordonner sa petite vie. L'essentiel étant d'être à l'abri du besoin, et de vivre dans la dignité".

C'est donc en connaissance de cause que celle qui dit avoir plus de 20 ans au service du développement de l'art et de la mode, et qui affirme avoir ouvert son premier atelier de couture à l'âge de 18 ans, vous invite tous , à concilier mode et culture dans la vie.

Abiba vous invite donc tous, à la 1ère édition Abiba'o Fashion Show qui s'ouvre ce lundi 10 décembre à son siège de Nouvelle Route Bastos à Yaoundé, avec cérémonie de clôture samedi, au très chic hôtel Hilton de Yaoundé.