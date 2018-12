Soudan: Séoul célèbre le premier tour touristique du Soudan

- L'ambassade du Soudan à Séoul à son siège a organisé une cérémonie et une exposition touristique célébrant l'adieu du premier régiment de touristes coréens au Soudan, qui se compose 28 touristes.

Les cérémonies ont honoré par un certain nombre d'ambassadeurs, d'hommes du corps diplomatique arabe et africain, Président de la Fondation Corée-Afrique, l'Ambassadeur Yoon Ho Choi, directeur du département Afrique du ministère coréen des affaires étrangères, Jong Hyun Jong et un certain nombre de fonctionnaires impliqués dans le secteur du tourisme, les membres du régiment du tourisme, les représentants des médias coréens ainsi que les membres de la communauté soudanaise en Corée.

L'événement comprenait une présentation de vidéo des grandes attractions touristiques au Soudan, la beauté, la diversité culturelle et naturelle et sa civilisation, lors des cérémonies ils sont signé une note d'entente entre l'ambassade et l'une des plus grandes agences de voyage en Corée.

L'Ambassadeur soudanais en Corée, Al-Rayh Haydoub a expliqué que le Soudan est devenu une destination touristique dans le monde, notant que le nombre de touristes est passé de 100 000 à 1 million.