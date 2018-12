Soudan: Le ministre de la culture du Sud Soudan salue les efforts du Soudan

Khartoum — La Ministre de la Culture et des Sports du Sud Soudan, Mme Nadia Arub, a salué l'Intérêt manifesté par le Soudan pour l'Instauration de la Paix dans le Sud Soudan en prenant l'Initiative de mener des Négociations et d'Accueillir les Parties au Conflit jusqu'à la Conclusion d'un Accord de Paix.

Lors de son Discours à l'Ouverture de la 3ème Conférence Générale de la Jeunesse Arabe et Africaine à l'Hôtel Coral de Khartoum, elle a appelé Dimanche à l'importance de la Coordination entre le Soudan et le Sud Soudan pour parvenir à la Paix et à la Stabilité entre eux.

Mme Aroub a appelé les Pays Arabes et Africains et les Organisations Bénévoles à soutenir et appuyer les Programmes du Conseil de la Jeunesse Arabe et Africaine afin qu'il puisse jouer son Rôle dans le Soutien et le Développement des Pays Arabes et Africains, soulignant la Nécessité d'exploiter la Force de la Jeunesse dans les Pays en Construction et exhortant les membres du Conseil à choisir la Personne Forte qui Dirigera la Marche des Jeunes, qui avait été faite au cours de la période précédente.