Soudan: PVP confirme le soutien de l'Etat aux projets de développement à Zalingei

Khartoum — - Le Premier Vice-président de la République, le Lt. Gén. Bakri Hassan Saleh, a affirmé le soutien de l'Etat à l'Etat du Centre-Darfour afin de lui permettre de mener à bien ses Projets de Développement et de Services.

Au cours de sa rencontre à son bureau au Palais Républicain, le Wali de l'Etat, Mohamed Ahmed Gad al-Saïd, lui a informé de la Situation Générale dans cet Etat et de la Sécurité en Particulier.

Le Wali a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion avait débattu des Questions de Retour Volontaire et des Réfugiés et de la Phase Finale du Processus de Collecte des Armes et de la Mise en œuvre de Projets de Service dans cet Etat.

Il a déclaré que l'Etat avait reçu plus de 50 Familles de Réfugiés du Tchad et avait été Intégré à la Société par l'Octroi de Terrains, notant qu'il y avait 9 000 Réfugiés au Tchad et que d'autres Dispositions étaient prises dans le pays.

Le Wali a confirmé que la Société de Portefeuille de l'Aéroport de Zalingei s'était engagée à le compléter à la Mi-février et achèverait également la 2ème Phase de la Route Nyala-Nerti-Zalingei.