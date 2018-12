Soudan: Al-Bachir arrive à Minsk

Khartoum — Le président de la République, maréchal Omar Al-Bachir est arrivé dimanche après-midi dans la capitale de la Bélarusse Minsk a la tête d'une délégation de haut niveau à l'invitation du président bélarussien, Alexander Lukashenko pour discuter les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération mutuelle entre les deux pays dans les domaines politiques et économiques.

Les parties soudanaise et biélorusse discuteront au cours de la visite des moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays, en particulier dans les domaines de la fabrication et des ressources animales et des machines agricoles.

Les deux parties signeront à la fin de la visite, un certain nombre d'accords et de mémorandums d'accord et publieront un communiqué final visant à réactiver la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Au cours de la visite, le président de la République inaugurera l'ambassade du Soudan à Minsk en Biélorussie.

La visite du président s'inscrit dans le contexte de la volonté commune de cimenter les relations entre les deux pays.

Au cours de sa visite en Biélorussie, le président Al-Bachir était accompagné d'un certain nombre de ministres et d'hommes d'affaires.