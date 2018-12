Algérie: Impératif de développer l'insertion professionnelle dans le domaine agricole

Chlef — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a affirmé dimanche à partir de Chlef, l'impératif de développer l'insertion professionnelle dans le domaine agricole au vue de sa contribution dans la consécration de la stratégie nationale de diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures.

"Nous oeuvrons à former une ressource humaine qualifiée, apte à relancer la production agricole et à générer un développement durable au profit du pays", a assuré M. Mebarki lors de la cérémonie de distribution de chèques bancaires et de décisions de financement de projets en agriculture au profit de 25 diplômés du secteur local de la formation professionnelle.

Le ministre a également mis l'accent sur les efforts consacrés, dans le même sens, par le secteur agricole et les différents programmes de développement visant la consécration de la sécurité alimentaire et la préservation de la ressource humaine.

Abritée par la maison de la culture du chef lieu de wilaya, cette cérémonie, à laquelle ont pris part les autorités locales et nombre de partenaires économiques, a vu la distribution de chèques bancaires et de décisions de financement de projets en agriculture au profit de 11 diplômés du secteur bénéficiaires du dispositif ANSEJ, contre 10 bénéficiaires du dispositif ANGEM et quatre (4) du dispositif CNAC.

L'opportunité a également donné lieu à la signature de deux conventions entre les CFPA de Sendjass et de Chlef avec leurs communes respectives, portant sur la réparation d'équipements scolaires.

Le ministre a insisté, à l'occasion, sur l'impératif consécration d'une nouvelle approche avec les opérateurs économiques, en vue, a-t-il dit, d'un partenariat basé sur "la coopération et l'exploitation commune des opportunités de formation, notamment par le développement du mode de formation par apprentissage".

De nombreux diplômés dans les filières maraîchère, céréalière et d'élevage ovin, présents sur place, ont exprimé à l'APS leur satisfaction à l'égard de leurs activités professionnelles respectives, dans lesquelles ils se sont investis immédiatement après l'obtention de leurs diplômes.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a entamé sa visite à Chlef, par le CFPA de l'Oued Fodda, au niveau duquel il s'est enquis des différentes spécialités de formation assurées. Sur place, Il a particulièrement insisté sur la "nécessaire diversification des offres de formation de manière à les adapter à la vocation de la région et aux aspirations des jeunes".

Les autres points inscrits au reprogramme de sa visite sont représentés par l'Institut d'enseignement professionnel de la cité Chorfa, et l'établissement régional de génie rural, où il est attendu pour l'inspection d'un groupe de 17 apprentis dans différentes spécialités agricoles. Il achèvera sa visite par l'inspection d'un complexe privé de montage de générateurs électriques.