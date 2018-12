Maroc: Plus de 100.000 festivaliers pour une édition lumineuse et populaire du FIFM

Plus de 100.000 festivaliers ont assisté à la 17ème édition du Festival international du film de Marrakech.

Cette édition, lumineuse, populaire et riche en images, en débats et en émotions, a été marquée par un très grand engouement du public présent pour les différentes projections et activités de cette grand-messe cinématographique. Après une année de pause et de réflexion, le Festival est revenu donc avec davantage de force, d'innovation et de contenu cinématographique et artistique afin de s'imposer comme un rendez-vous cinématographique majeur au Maroc et dans le monde.

C'est dans cette optique et dans le but de renforcer la pluralité de ce rendez-vous annuel, que le Festival a intégré de nouvelles sections. On y découvre d'abord la section "Le 11ème Continent" qui a permis aux curieux de partir à la découverte de fictions et documentaires aux écritures singulières et innovantes de cinéastes audacieux en provenance de Thaïlande, du Liban, de Croatie, d'Afrique du Sud, d'Autriche, des Philippines et des Etats-Unis.

Un autre concept vient s'ajouter au programme, celui du cycle "Conversation with" qui a permis à un public nombreux et éclectique d'aller à la rencontre de géants du cinéma mondial tels que Martin Scorsese, Robert de Niro, Guillermo Del Toro, Thierry Frémaux, Agnès Varda, Yousry Nasrallah et Cristian Mungiu. Des séances d'échange et de débat de très grande qualité où ces grands professionnels du cinéma ont partagé, avec générosité et intelligence, leurs expériences et leur vision du métier.

Pendant chaque journée, les différents lieux du Festival affichaient complet, avec un public éclectique composé de professionnels, étudiants, journalistes et passionnés de cinéma, qui affluaient aussi en grand nombre pour ces rencontres retransmises en direct sur Internet. Cette 17ème édition a également primé trois grands noms du cinéma mondial, à savoir Robert De Niro, Agnès Varda et Jilali Ferhati qui ont ainsi reçu l'Etoile d'Or du Festival en hommage à leurs prodigieuses carrières.

Elle a également réservé une place centrale au cinéma national en invitant plus de 200 professionnels marocains. Sur les 80 films programmés dans le cadre de la sélection officielle, 12 sont marocains. En plus du film projeté dans le cadre de la compétition officielle ("Une urgence ordinaire" de Mohcine Besri), 7 autres films nationaux ont été programmés dans le cadre de la nouvelle section "Panorama du cinéma marocain", qui a attiré un public nombreux, dont des professionnels internationaux qui ont ainsi découvert quelques unes parmi les productions marocaines les plus récentes.

Quatre autres projections de films marocains ont été programmées sur la place Jemaâ El Fna et dans le cadre de l'hommage rendu au cinéaste marocain Jilali Ferhati. Chaque soir, de très grandes stars comme Yousra, Leila Eloui, Martin Scorsese, Abdallah Ferkous, Bouchra Hraich, Laurence Fishburne, Aziz Daddas ou encore Monica Bellucci sont allés à la rencontre du public sur la place Jemaa El Fna. La scène installée sur la place mythique de la ville ocre a réuni, à elle seule, près de 70.000 spectateurs tout au long du Festival, avec une moyenne entre 7.000 et 12.000 spectateurs par soir.

Les "Ateliers de l'Atlas" ont à leur tour tenu toutes leurs promesses. Ce nouveau programme « industrie et développement de talents » du Festival qui s'est tenu du 2 au 5 décembre avec le soutien de Netflix, a réuni 225 professionnels du Maroc, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord ainsi que 25 directeurs et programmateurs de Festivals internationaux (Cannes, Rotterdam, Busan, Locarno, Morelia, Karlovy Vary, El Gouna, Sofia, Tokyo, etc.).

Les huit projets en développement et six films en post-production sélectionnés dans le cadre de ce programme ont bénéficié de consultations par 17 professionnels internationaux, avant d'être présentés devant les professionnels présents, donnant ainsi lieu à plus de 200 rendez-vous individuels.