Algérie: USMA-Al-Merrikh - Mission remontada pour les Rouge et Noir

Alger — L'USM Alger, sèchement battue par les Soudanais d'Al-Merrikh (4-1) lors de la première manche à Omdurman, tentera de réaliser une "remontada" lundi au stade 5-Juillet (19h00), en match comptant pour les 8es de finale (retour) de la Coupe arabe des clubs champions de football.

Même si la mission s'annonce d'ores et déjà compliquée face à un adversaire qui n'est plus à présenter, il n'en demeure pas moins que les Algérois ont des atouts à faire valoir qui pourraient leur permettre de passer l'écueil des Soudanais et de continuer l'aventure dans cette lucrative Coupe arabe.

Al-Merrikh aborde cette rencontre affecté sur le plan psychologique suite à son élimination surprise dès le tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique par les Ougandais de Vipers SC.

"C'est un important rendez-vous qu'on ne doit surtout pas rater. La Coupe arabe des clubs champions est un objectif pour nous et on doit coûte que coûte arracher la qualification. Certes, ce sera très difficile, mais pas impossible. Ce n'est pas évident de remporter le match sur un score de trois buts à zéro, mais on croit dur comme fer en nos chances et avec la présence de nos supporters, on est capables de réaliser l'exploit", a assuré le milieu offensif usmiste Rafik Bouderbal, une manière pour lui d'inciter ses coéquipiers à ne pas baisser les bras.

L'USMA, championne d'automne, reste sur une défaite concédée à domicile en Ligue 1 face à l'ES Sétif (0-1).

Deux absences de taille

Outre le handicap de trois buts à remonter, l'entraîneur français Thierry Froger doit se passer des services de deux pièces maîtresse : le gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche et le buteur-maison, le Congolais Prince Ibara, tous les deux blessés.

Le club phare de Soustara aura à coeur de rejoindre son voisin, le MC Alger, en quarts de finale. Le Mouloudia a composté en effet son billet suite à sa double victoire face à la formation saoudienne d'Al-Nasr (1-0 à l'extérieur puis 2-1 à domicile).

En revanche, l'autre représentant algérien dans cette compétition, l'ES Sétif, s'est fait éliminer par les Saoudiens du Ahly Djeddah (aller : 0-1, retour : 1-1).

Le dernier match de ces 1/8 de finale opposera mardi le Raja Casablanca (Maroc) à Al-Ismaïly (Egypte). A l'aller, les deux équipes ont fait match nul (0-0).

Six clubs ont assuré jusque-là leur qualification pour les quarts de finale : MC Alger, Union d'Alexandrie (Egypte), Al-Wasl (Emirats arabes unis), ES Sahel (Tunisie), Ahly Djeddah et Al-Hilal (Arabie saoudite).

La finale de la compétition se déroulera en avril prochain à Al-Aïn (Emirats arabes unis) et le vainqueur empochera une prime conséquente de 6 millions de dollars.