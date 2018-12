Maroc: Le message de remerciement et d'engagement de Driss Lachguar, Premier secrétaire de l'USFP et directeur général du Conseil d'administration de "Al Ittihad Presse"

Conformément aux dispositions de la législation nationale relative à la presse et à l'édition, il a été décidé de confier la responsabilité de la publication des deux journaux «Al Ittihad Al Ichtiraki et Libération » édités par la Société Al Ittihad Presse respectivement à Abdelhamid Jamahiri et Mohamed Benarbia à la place de Habib El Malki qui s'était chargé de la direction des deux quotidiens, répondant ainsi à l'appel des militantes et militants et aux décisions de la direction de l'USFP.

Tout en saluant les efforts déployés par notre frère El Malki qui avait, durant toute la période à la tête de la presse du parti, assuré la continuité et l'engagement moral et politique des tribunes précitées comme du site électronique et tout ce qui a trait à la mission journalistique du parti, nous le remercions pour son action accomplie avec dévouement pour que nos médias occupent la place qui leur sied dans le paysage national et pour qu'ils restent fidèles à ce long parcours qui a toujours été le sien consistant à s'aligner sur les questions préoccupant le peuple marocain et à défendre la liberté, la pluralité, l'objectivité et la modernité.

C'est là une occasion pour confirmer que la noble aventure axée sur un journalisme progressiste national représenté par nos organes précités se poursuivra comme voulu par les militantes et les militants, et selon un nouveau cadre juridique faisant desdits médias une propriété du parti à travers la société Al Ittihad Presse en la personne du Premier secrétaire de l'USFP.

C'est également l'occasion de réitérer notre devoir d'allier les valeurs qui ont commandé à la création de notre presse à une quête permanente du développement de son rendement pour servir au mieux l'opinion publique, les causes du pays et la pluralité choisie par notre pays et notre parti en vue d'enrichir l'interaction avec ce que cela nécessite comme diversité des approches et des positions dans le cadre d'un nationalisme sincère et des choix stratégiques de la gauche nationale et démocratique dans le strict respect de la déontologie et de l'objectivité qui ont toujours animé nos positions.

Puisse Dieu nous guider vers ce qu'il y a de mieux pour notre pays.

Telle est notre mission pérenne.