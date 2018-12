Maroc: Des cadres sécuritaires africains attendus prochainement à Rabat

ASEC Expo, premier Salon africain 100% technologique dédié à la sécurité et à la sûreté

Renforcer les liens commerciaux entre les donneurs d'ordre sécuritaires africains et les entreprises internationales d'un côté et favoriser l'échange d'expériences et de solutions à travers des conférences spécialisées dans différents métiers de la sécurité et de la sûreté de l'autre côté.

Telle est la vocation du Salon africain 100% technologique dédié à la sécurité et à la sûreté (ASEC Expo) dont la première édition se tiendra du 19 au 21 février 2019 à l'esplanade OLM Souissi Rabat.

Placée sous le thème «Les solutions technologiques de sécurité pour le développement humain en Afrique», cette première édition verra la participation de plusieurs délégations représentants les Etats africains ainsi que le visitorat de nombreux professionnels de la sécurité à l'échelle nationale.

Comme le souligne le commissaire du Salon, « notre objectif est de réunir à Rabat, capitale du Maroc et centre névralgique de la sécurité régionale, les décisionnaires publics et privés ainsi que les cadres sécuritaires de plus de 50 pays africains ».

A travers ce Salon professionnel, qui vise à réunir tous les acteurs majeurs de la sécurité et de la sûreté en Afrique autour d'une même plateforme d'exposition et de rencontres, « le Maroc offre également aux pays africains son expérience et sa méthode, et une plateforme technologique de premier ordre à même d'aider à la pérennisation de leur développement », indiquent les organisateurs, assurant que cette première édition sera marquée par une ferme volonté de créer de la valeur ajoutée à tous les niveaux, mais aussi d'être un chef-lieu de l'innovation en matière de sécurité.

Soulignant l'expérience du Royaume du Maroc en matière de lutte antiterroriste, qui n'est plus à démonter, ils rappellent que « depuis 2003, le gouvernement marocain a mis en œuvre une stratégie antiterroriste conséquente et appropriée, en termes de législation, de veille, de vigilance et de prévention. Les lois antiterroristes ont été renforcées sur le plan pratique par une action proactive de protection au quotidien, de déradicalisation et de sécurisation du territoire et de ses infrastructures ».

Une expérience reconnue et saluée à travers le monde et que le Maroc compte bien partager lors de ce Salon qui sera marqué par la participation d'experts en sécurité, professionnels et opérateurs économiques. D'autant plus que ce Salon 100% technologique offrira aux participants une vitrine d'options et de solutions technologiques adaptées aux secteurs public et privé.

En outre, cette édition prévoit des rencontres, des conférences et des ateliers traitant de la sécurité sous ses différents paramètres qu'animeront des consultants et spécialistes de renommée internationale dans les différents segments de la sécurité. A savoir l'électronique, la cybersécurité, la gestion des feux, la sécurité du territoire, le smart home, etc.

Ainsi que l'assurent les organisateurs, «l'ASEC Expo sera à l'image des ambitions affichées des uns et des autres. Il offrira aux participants de fortes opportunités d'échanges pour développer des partenariats, prendre connaissance des technologies de pointe et des nouvelles industries en matière de sécurité, des « B 2 B » cadrés par des spécialistes et d'une couverture en termes de communication médias et hors médias ».

Soulignons que plusieurs constructeurs internationaux et intégrateurs marocains de renom prendront part à cette première édition. Seront ainsi de la partie: le canadien GENETEC (leader des solutions de sécurité IP), HANWHA TECHWIN (constructeur coréen de systèmes de vidéosurveillance), HID GLOBAL (fabricant américain de solutions d'identité sécurisées), entre autres.

Soulignons que trois faits marqueront cette édition. Le premier concerne la remise des « Trophées de la sécurité » qui seront décernés en marge de cet événement. « Une sélection des solutions de sécurité des plus innovantes et des plus performantes seront sélectionnées par un jury multidisciplinaire », indique-t-on. La première édition de ces trophées récompensera trois catégories: « Enterprise security Trophy », « Public adminitsration Trophy » et « African Trophy ».

Puis « La Start Up Zone ». Il s'agit d'un espace dédié aux start-ups évoluant dans le domaine de la sécurité électronique et informatique et dont le but « est de pouvoir repérer et découvrir des solutions de sécurité inédites et innovantes ».

Le troisième fait s'intitule « Innovation Guide 2019 ». Un ouvrage regroupant toutes les nouveautés exposées au salon et révélant les grandes tendances des années à venir, précisent les organisateurs.