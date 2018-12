Sénégal: Reddition des comptes - Mame Adama Gueye «descend» la CREI

Me Adama Guèye est formel : le chef de l'Etat Macky Sall a berné tout son monde, lui également, dans la lutte contre l'enrichissement illicite et contre la corruption. Invité de l'émission Grand Jury de la Rfm hier, dimanche, le leader du mouvement «Sénégal Bou Bess » a affirmé que la politique dite de reddition des comptes visait uniquement à « liquider» Karim Wade. Un adversaire politique à éliminer, pour le régime en place, au même titre que Khalifa Sall.

Me Adama Guèye qui a renoncé à sa candidature à la présidentielle pour mettre sur pied un vaste front de l'opposition pour la sécurisation du scrutin présidentiel s'est dit convaincu que le Président Macky Sall n'a jamais été intéressé par l'idée de rendre aux Sénégalais ce qu'ils avaient perdu par le fait de mauvais dirigeants. Invité du Grand Jury de la Rfm, il a ainsi relevé que c'est le fils de Me Wade qui était visé et personne d'autre.

« Dans le cas Karim Wade, on a été trompé, moi y compris. J'ai défendu la Crei et je l'assume. On nous a présenté cette action contre Karim comme faisant partie d'un dispositif pour poursuivre tous les autres (toutes les 25 personnes préalablement listées par la Crei).

C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'était juste pour éliminer Karim, un adversaire politique potentiel, que c'était pour un règlement de comptes ». Et de poursuivre : « C'est regrettable qu'il ait été le seul à être jugé. Macky Sall a trompé le peuple avec ce dossier ».

Dans la même mouvance, Me Mame Adama Guèye notera que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a subi le même sort. « Dans le cas Khalifa Sall aussi, on a instrumentalisé la justice. Le dossier a été géré de manière hallucinante en termes de rapidité et de vitesse... La justice a été programmée pour éliminer un adversaire ».

Quid du dialogue auquel le Président Macky Sall a essayé d'inviter l'opposition ? Là, Me Guèye minimise en se convainquant que le Sénégal va droit vers sa première élection avant laquelle il n'y a pas de consensus sur les fondamentaux.

Ce sont d'ailleurs de telles raisons qui l'ont poussé à mettre en action la plateforme de sécurisation des élections sachant que le régime en place a déjà fini de définir un puzzle pour frauder et dont l'essentiel des pièces nécessaires à son succès sont déjà placées. « Comment peut-on aller aux élections sans corriger tous les dysfonctionnements.

Les 38 recommandations (de l'audit-ndlr) dépassent le fichier électoral ». Dans la même dynamique, l'ancien bâtonnier s'est dit préoccupé par le vote de la loi sur le Code des communications électroniques qui pourrait induire une restriction des réseaux sociaux.

Me Mame Adama Guèye a dit soupçonner à ce niveau un «manège politique aux objectifs lugubres piloté par le directeur général de l'Artp».