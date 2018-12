Congo-Kinshasa: Papy Labila - «Le mandat de Shadary permettra aux congolais de bénéficier de l'embellie de la vision tracée par Rais»

Candidat député national dans la circonscription électorale de Lukunga, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), et membre de l'équipe de campagne du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), Papy Labila a expliqué que le mandat de Ramazani Shadary permettra à la population congolaise de bénéficier de l'embellie de la vision tracée par le Président de la République, Joseph Kabila.

Il intervenait dans le cadre du forum des jeunes sur les élections organisé par le manager du site Interkinois.cd, en partenariat avec le Centre Culturel Boboto. Ce forum a réuni plusieurs acteurs politiques dont la majorité d'entre eux étaient des jeunes candidats à la députation nationale et provinciale aux scrutins du 23 décembre.

Papy Labila, membre du FCC et cadre du PPRD, a expliqué que Ramazani est une personne idéale et capable de poursuivre la vision du Président Kabila. C'était conformément aux sous thèmes qui lui ont été soumis, à savoir : "quel avenir pour la ville-province de Kinshasa ?" Et puis "le renouvellement de la classe politique : rupture ou continuité ?". Devant quelques candidats et invités réunis dans la salle du Centre Culturel du collège Boboto le samedi 8 décembre, Labila a fait un exposé- bilan par rapport aux 17 ans de règne de Joseph Kabila.

Il a ainsi reparti le règne du Rais selon différentes phases importantes. La première, c'est celle liée à la réunification du pays qui était divisée en trois blocs après l'assassinat de Mzee L.D Kabila en 2001. Dans son intervention, il a démontré combien le Président a réunifié le pays, réunissant tous les acteurs politiques lors de sa prise de pouvoir avec le schéma 1+4. Ce système, explique-il, a permis à la République Démocratique du Congo d'emboiter le pas aux pays en voie de développement. En outre, le candidat numéro 414 aux législatives nationales n'a pas oublié de rappeler à l'échantillon de la population congolaise présente dans la salle que la mise en place des cinq chantiers initiés par le Chef de l'état constitue un modèle pour les hommes ayant la volonté de développer leur pays.

Shadary, candidat de continuité

Pour parachever la vision du Président Kabila qui est celle de doter la RDC d'un arsenal juridique, de lutter pour la souveraineté, l'indépendance économique et le développement, Labila Papy exhorte la population de pouvoir espérer davantage et de faire confiance à Emmanuel Ramazani. "Je demande à mes compatriotes congolais que, sous le leadership du Président Kabila, ils peuvent espérer plus. Puisque le mandat de Shadary permettra aux congolais de bénéficier de toutes les réformes et de l'embellie de la vision tracée par le Président Kabila", a-t-il dit. Cependant, ce cadre du PPRD présente le Président Kabila comme l'artisan de la résilience congolaise ces 17 dernières années.

C'est en ce sens qu'il sollicite des voix massives des peuples congolais pour voter Ramazani Shadary, le dauphin du Rais pour assurer l'émergence du Congo. Il faut dire que le forum des jeunes sur les élections est une initiative qui permet à plusieurs acteurs politiques de débattre sur l'avenir du pays.