Congo-Kinshasa: Cinéma - Le Sénat français décerne un trophée au Congolais Didier Ndenga !

C'est le fruit d'un travail bien accompli pour l'ensemble de sa carrière percutante, lucide et rationnelle. Didier Ndenga est le Congolais qui vient encore de hisser très haut le drapeau de la République Démocratique du Congo, dans l'univers du 7ème art.

Le jeune réalisateur est plébiscité parmi des meilleurs qui se sont distingués, cette année, dans l'univers du Cinéma. A cet effet, les Sénateurs Français ont reconnu ses mérites et lui décernent le Trophée exceptionnel et prestigieux «International Méditerranean Award» de la Meilleure Réalisation et Production 2018 pour l'excellent travail abattu dans sa nouvelle série télévisée «River Hôtel» qui a été lancée en juin dernier à Kinshasa. Retrouvez les premières impressions du célèbre patron de la maison « HD production», Didier Ndenga, DN, dans cette interview exclusive accordée au journal kinois La Prospérité depuis l'Hexagone.

Vous venez de remporter le trophée de meilleure réalisation et production cinématographique 2018 en France. Quels sont vos sentiments ?

Je suis tellement content pour ce prix International Méditerranean Award 2018 du meilleur réalisateur et producteur 2018. C'est une occasion pour moi de manifester encore ma gratitude à toute mon équipe technique et aussi à mes acteurs.

Dans quelle circonstance avez-vous été récompensé de ce prestigieux trophée ?

La cérémoniale soirée de remise officielle des Trophées s'est déroulée le 7 décembre 2018 en la salle de fête du Palais d'Elysée à Paris. Mais, bien avant dans la matinée, nous étions tous au Senat Français, avec beaucoup d'autres lauréats ainsi que des invités de marque et éminentes personnalités tant politiques que culturelles. Il y a des ministres européens et africains qui ont honoré le prix. Notamment, Son Excellence le Ministre italien des Affaires Etrangères, et son homologue Sénégalais, ainsi que le fils de Charlie Chaplin, la célèbre légende de la comédie française et Sylvie Vartan, une grande star de la musique française, ex- femme de Johnny Hallyday.

Pourquoi le Senat Français vous a-t-il choisi ?

Parce que je suis le premier réalisateur et producteur africain dont la série tournée en Afrique a été diffusée, pour la première fois, à travers le monde. Donc, « River Hôtel » connaîtra une large diffusion internationale.

A qui dédiez-vous ce trophée ?

Ce trophée marque le couronnement de beaucoup de sacrifices et représente de longues années de travail bien fait. Ainsi, ce trophée, je le dédie à mes frères et sœurs Congolais, surtout aux amoureux du 7ème art. Sans oublier toutes les personnes qui croient en nous et nous soutiennent dans nos projets.

Pouvez-vous rappeler au public le synopsis de cette nouvelle série qui vous fait entrer dans le panthéon des grands du 7ème art ?

Que le public retienne que : « River Hôtel » est une série télévisée créée, écrite et réalisée par le Congolais Didier Ndenga et produite par la maison HD Production. Elle passe déjà sur les antennes de TV5 Monde. Cette série raconte l'histoire de Marco Mfalme, un riche homme d'affaires congolais, prospère dans l'hôtellerie de luxe. De son côté, l'inspecteur de police Jeff mène l'enquête au cours de laquelle il soupçonne Marco d'utiliser ses immeubles et hôtes pour blanchir l'argent issu d'un trafic de diamants. La série a été tournée à Kinshasa avec le concours des grands acteurs et actrices, stars du cinéma et de la musique africaine tels que Fally Ipupa, Charlotte Dipanda, Michel Majid, Habi Touré, François Durpaire... Bravo et Merci à Tout le monde !