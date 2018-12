Sénégal: Présidentielle 2019 - Pierre Goudiaby Atépa livre son «devis» pour un Sénégal emergent

L'architecte Pierre Goudiaby Atepa à 100 à l'heure sur la route vers la présidentielle du 24 février prochain. Le président du Mouvement «Ensemble pour refonder et bâtir le Sénégal» (Sénégal-Rek) a été officiellement investi candidat dudit mouvement qu'il a créé et lancé le 7 juillet dernier.

La cérémonie d'investiture a eu lieu à Dakar hier, dimanche 9 décembre, en présence des délégations venues de toutes les localités du pays mais aussi de la diaspora.

Prenant la parole à la suite des représentants de plusieurs mouvements de soutien à sa candidature, l'architecte-conseil spécial de l'ancien Président Abdoulaye Wade s'est présenté à son assistance comme candidat de la «révolution économique industrielle et sociale du Sénégal» avant de décliner quelques lignes du programme qu'il entend mettre en œuvre s'il sort vainqueur de la présidentielle de 2019.

Soulignant que ce programme sera marqué par une réorganisation du mode de gouvernance politique, sociale et économique autour de la préférence nationale, Atepa a ainsi annoncé plusieurs mesures de rupture.

Pierre Goudiaby Atepa s'est ainsi engagé à faire un mandat unique de cinq ans qu'il a d'ailleurs baptisé mandat autour de la révolution économique industrielle et sociale du Sénégal «Reiss ».

Et tout autant à composer un gouvernement de 12 ministres, à supprimer les fonds politiques et à remplacer la caisse noire du président de la République par une caisse grise destinée à financer des dépenses liées à la défense et à la sécurité nationale.

Une politique dite de corruption zéro tolérance sera au centre de son action à l'endroit des institutions nationales. Le Conseil économique social et environnemental (Cese), «un machin qui ne marche pas» sera pour sa part rayé au profit d'un Conseil des chambres de commerce du Sénégal.

Poursuivant son discours d'investiture, le candidat Atepa a annoncé que le second chantier qu'il va entreprendre sera celui de la refondation des mentalités des Sénégalais à travers l'institutionnalisation du service militaire qui sera obligatoire pout tout jeune, âgé de 18 ans et sera sous forme d'un service civique au terme duquel l'intéressé sortira avec une formation ou un métier mais surtout « un esprit nouveau de patriotisme, de discipline et de rigueur ».

Par ailleurs, il a également annoncé l'institutionnalisation de toutes les organisations dédiées à la formation civique des jeunes dont les mouvements de jeunesse tels que les Scouts, les Éclaireurs pour ne citer que ceux-là.

Dans le domaine de l'éducation, Atepa s'est engagé à renfoncer le caractère obligatoire et gratuit de la scolarisation des enfants à partir de cinq ans.

Pour accompagner cette mesure qui sera marquée, selon lui, par l'introduction de l'éducation en ligne par les technologies de l'information et de la communication, il a annoncé la généralisation, du jardin à l'université, de l'éducation en ligne à travers des télé-écoles qui seront systématisées et étendues sur tout le territoire national.

Sous ce rapport, annonçant qu'il va construire 6000 cybercases publiques, il a également exprimé son intention d'exiger de la télévision nationale au moins 20% du contenu éducatif dans ses programmes et 10% pour toutes les télévisions et radios privées.