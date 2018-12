Sénégal: Investiture du PUR - Serigne Moustapha Sy met en selle Issa Sall

Les allées du Centenaire ont refusé du monde, ce samedi 8 décembre 2018, à l'occasion de l'investiture du candidat à la candidature du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur). Serigne Moustapha Sy du mouvement « Al Moustarchidine wal Moustarchidaty », profondément impliqué dans le devenir du Pur, était l'absent le plus présent à cette cérémonie.

Mais il a tenu par la voix de son représentant à investir solennellement le Professeur Issa Sall, numéro un de son parti, pour la présidentielle du 24 février 2019.

Les allées Papa Guèye Fall était le réceptacle des partisans du Pur, ce samedi 8 décembre 2018, pour un spectacle riche en couleurs et en lumière et des militants habillés en vert et blanc, venus des quatre coints du monde pour investir leur candidat, le professeur Issa Sall. Des affiches portant la photo de Serigne Moustapha Sy flottaient partout.

D'autres, avec l'effigie du candidat du Pur, pendaient à l'horizon. Une véritable démonstration de force pour le parti d'Issa Sall, arrivé en très bonne place aux dernières législatives avec 04 députés, bien devant la plupart des partis traditionnels ou coalitions alors en lice.

Cheikh Tidiane Ndiaye, membre du bureau politique du Pur, venu représenter le guide du mouvement « Al Moustarchidine wal Moustarchidaty » a invité ses partisans à cultiver l'excellence et à mobiliser davantage, avant de prononcer la motion d'investiture venant de Serigne Moustapha Sy.

« Monsieur le candidat du Pur, chers membres du bureau, en ma qualité de représentant du Pur et au nom de l'ensemble des militants, j'investis par le biais de mon représentant mon candidat Issa Sall, à l'élection présidentielle du 24 février 2019.

Dans un élan d'unité et de rassemblement, j'appelle l'ensemble des forces vives de la nation à accompagner ce bâtisseur, dans sa noble mission de faire décoller le Sénégal», lisait-il dans la note du marabout.

Prenant la parole, le professeur Issa Sall a tenu à remercier son mentor et son guide religieux. « Vous êtes aujourd'hui l'absent le plus présent », a-t-il dit parlant de Serigne Moustapha Sy.

Non sans présenter son « Programme Pur 100 », articulé autour des cent questions qui tracassent les populations sénégalaises et, pour lesquelles Issa Sall dit mettre l'homme, en tant que ressource, «au début, au milieu et à la fin du programme».