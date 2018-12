Sénégal: Congrés d'investiture du candidat d'AJ/ PADS - Mamadou Diop Decroix prône un scrutin transparent

A l'instar de beaucoup de candidats à la candidature, Mamadou Diop Decroix d'Aj/Pads a été également investi à la présidentielle par son parti, ce samedi 08 décembre 2018, à Dakar.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée à la place du Souvenir, le député et ancien ministre libéral du Commerce a invité Macky Sall à s'investir pour un scrutin fiable, sincère et transparent, en février 2019.

C'est en présence de ses pairs de l'opposition dont Oumar Sarr et Me El Hadj Amadou Sall du Pds, l'ex-ministre d'Etat libéral Habib Sy, nouvel allié de Me Madické Niang, et autre Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki, que Mamadou Diop Decroix a été investi pour la présidentielle, ce samedi, par son parti And-Jef/Pads.

Prenant la parole, le patron d'Aj/Pads a beaucoup insisté sur la nécessaire transparence de la présidentielle qui se profile à l'horizon.

En acteur privilégié des hautes luttes ayant précédé les grandes conquêtes démocratiques depuis mai 1968, le leader de Aj/ Pads est revenu sur le contentieux post-électoral de 1988 pour rappeler que le pays avait frôlé le pire et qu'il a fallu l'ouverture d'un dialogue politique entre Abdou Diouf et son challenger historique, Me Abdoulaye Wade, pour créer les conditions d'élections transparentes et stables, à la faveur du code consensuel de 1992.

Ce qui avait permis par suite aux Sénégalais de voter dans la paix de 1992 à 2014. Pour Mamadou Diop Decroix, la donne a aujourd'hui changé car le consensus est rompu sous Macky Sall.

Toutefois, il a tenu à dire sans ambages que « Le régime ne peut pas voler les élections, mais il compte arracher une victoire ». Pour preuve, dira Mamadou Diop Decroix : « 45 % des électeurs ont été privés de vote. .

Au référendum de 2016, 80 % des électeurs ont voté non. Macky Sall obtint 20% et redoutant une catastrophe aux législatives, sur 271 000 inscrits de Touba, seuls 60 000 ont voté».

Et d'alerter par suite : « On crée les conditions de déstabilisation de notre pays. Si Macky Sall n'arrête pas dans la direction qu'il prend, le Sénégal entrera en difficulté et il sera le seul et unique responsable ».