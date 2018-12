Madagascar: Atsimo-Andrefana - Une région pilote pour l'élaboration de l'Atlas maritime

Les acteurs s'attellent à la constitution d'une base de données fiable.

Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, ainsi que le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, ont organisé une réunion de concertation régionale en vue de l'Elaboration de l'Atlas Maritime de la Région Atsimo-Andrefana. Cela constitue une étape prépondérante dans la mise en place de la planification spatiale marine à Madagascar. Il s'agit d'un projet ambitieux qui répond au souci de l'Etat d'instaurer la bonne gouvernance de l'intégralité de son territoire national. Treize régions sont notamment concernées par ce projet. Et les parties prenantes ont commencé par la région Atsimo-Andrefana à titre de région pilote.

Outil indispensable. Notons que la région Atsimo-Andrefana dispose d'un écosystème riche et varié qui mérite une attention particulière en termes de protection et d'exploitation. Beaucoup de pistes en matière d'économie bleue ont été entre-temps identifiés. Ce qui permettra de relancer l'économie de la région. En outre, il a été évoqué que cette planification de l'espace maritime fait partie intégrante de l'aménagement du territoire national, selon les articles 6 et 7 de la loi portant Orientation de l'aménagement du territoire (LOAT) du 03 février 2016. Il s'agit également d'un outil indispensable pour la mise en œuvre de l'économie bleue. Cette réunion de concertation régionale a ainsi pour objectif de capitaliser toutes les interventions sectorielles maritimes de la région Atsimo-Andrefana dans une perspective de la mise en œuvre effective de la planification Spatiale Marine dans cette zone maritime. Tous les acteurs issus du secteur public et du secteur privé opérant dans le domaine de la mer de cette région y ont participé activement. L'objectif de cette étape est de rassembler et de constituer une base de données fiable et à jour afin de produire des analyses et des cartes thématiques qui seront nécessaires pour faire le diagnostic et l'analyse prospective de notre espace maritime et littoral sud de Madagascar, a-t-on conclu.