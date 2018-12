Madagascar: Slam National - Tokyo Harem sacré champion

Rideau sur la neuvième édition ! Après 10 jours intenses de slam et de poésie, Madagascar connait son représentant à la coupe du monde de slam en 2019 en la personne de Tokyo Harem.

Presque dix ans et le festival passe à un niveau supérieur. C'est le moins que l'on puisse dire de cette neuvième édition du slam national avec des poètes aguerris, farouches avec les mots et percutants en actes. Samedi, l'institut français à Analakely a vibré aux sons des vers et proses avec une foule en masse.

A l'issue de joutes oratoires de plusieurs heures, Tokyo Harem s'est imposé face à sept autres slameurs. Poète issu de Toamasina, il a su séduire le jury et le public à l'unanimité. Ainsi, il succède à Barry Benson pour représenter Madagascar à la coupe du monde du slam qui se tiendra en France l'année prochaine. Sa tâche sera ardue car il défendra les couleurs malgaches face à une trentaine de slameurs venus du monde entier.

Slamédia. Du côté du concours par équipe, celle d'Antananarivo a remporté haut la main face à Mahajanga, Toliara et Toamasina. Conan, poète rebelle et Andriamisetra se sont démarqué une fois de plus. Les trois poètes sont déjà des têtes connues dans le milieu. Pour Lova et Makwa Joma, l'aventure continue. Dans la catégorie Slamédia, le champion sera connu durant le festival panafricain Rencontres du film court au mois d'Avril. Effectivement, leur vidéo déterminera à qui des deux réalisateurs reviendra le palme.

Conjoncture actuelle. Cette année, pendant toute une semaine, les poètes ont fait voir toutes les couleurs. Dans un thème des plus variées, la conjoncture actuelle reste le point focal de cette édition. Propagande et vie quotidienne, patriotisme, fraternité, tout y est passé.

Reliant les mots aux actes, chacun a pris part à une multitude de spectacles pluridisciplinaires, des ateliers et des actions sociales de toute part. Avec la présence d'invités internationaux, le tout s'est fait sous le signe du partage et de rencontres, créant ainsi un réseau socioculturel des plus riches. La prochaine édition marquera les dix ans de l'unique rendez-vous national de slam poésie dans la Grande île. Le but étant toujours de fédérer les poètes dans tout Madagascar, l'idée est de donner la scène à ces jeunes pour faire de l'art un levier de développement durable.