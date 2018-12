Sénégal: Sédhiou - Les populations exigent le retablissement de la sécurité routière

La vieille ville de Sédhiou renoue avec les accidents de la circulation impliquant les motos-taxis appelés «Jakarta». Le dernier cas en date a eu lieu avant-hier, samedi 8 décembre. Le conducteur qui roulait à vive allure a heurté un enfant de 5 ans qui a succombé à ses blessures.

L'indiscipline, l'insouciance, l'ignorance du Code de la route et les surcharges sont les causes principales de ces accidents. Les populations, qui se sentent menacées dans leur chair, exigent le rétablissement de la sécurité sur les axes routiers.

Les accidents de la circulation impliquant les motos-taxis «Jakarta» sont devenus fréquents et banales à Sédhiou et ses environs. Ce mois de décembre, les Sapeurs pompiers de la 43e Compagnie d'incendie et de secours ont fait trois sorties, toutes pour des cas graves, en l'espace d'une semaine et pour lesquelles ils ont été informés.

La dernière en date remonte à avant-hier samedi où deux accidents spectaculaires ont ensanglanté la journée. Le matin, c'est un conducteur qui roulait à tombeau ouvert qui a heurté un enfant de 5 ans au quartier Moricounda, sur la route qui mène à Marsassoum.

Le môme a rendu l'âme dans la soirée, des suites des traumatismes. Au crépuscule de ce samedi toujours, le pire a été évité de justesse, avec un choc entre motos Jakarta au rond-point de la mairie dont l'une transportant une dame avec son bébé dans le dos.

L'essentiel des accidents sont causés par l'excès de vitesse en agglomération, l'indiscipline manifeste des conducteurs et l'ignorance du Code de la route.

A cela se greffe des tout-petits qui, de moins de quinze ans, se laissent aller en spectacle de rallye sans aucune forme de précaution, la surcharge, avec quelques fois quatre personnes sur une même moto, qui sont autant de baromètres qui renseignent des dangers sur les routes de Sédhiou, lesquelles routes sont remises à neuf sur près de 6 kilomètres de linéaire en bitume et pavés.

La situation est assez préoccupante et intrigue les populations qui en appellent au rétablissement de la sécurité routière de plus en plus précaire dans la vieille cité du Pakao.