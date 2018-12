Gabon: MALACHIE - Une ONG à la rencontre des jeunes filles âgées de 14 à 25 ans

L'Ong Malachie est allée à la rencontre des jeunes filles âgées de 14 à 25 ans pour échanger des réalités qu'elles vivent.C'était ce dimanche 09 décembre à Port-Gentil au quartier les 3 Filaos. Plusieurs filles de ce quartier ont honoré de leur présence au rendez-vous du donner et du recevoir, piloté par Claude Andtougou,Responsable de la mobilisation des ressources et de la formation au sein de l'organisation non gouvernementale Malachie.

"Offrir une plate forme d'échange pour les filles, surtout les accompagner dans leur projet de vie qui s'inscrit dans le cadre de la réussite scolaire,d'engagement civique et citoyen" sont là quelques objectifs visés par la rencontre entre l'Ong Malachie et les jeunes filles du quartier les 3 filaos de Port-Gentil. Selon Claude Andtougou, Responsable de la mobilisation des ressources et de la formation au sein de l'organisation non gouvernementale Malachie : "Cette rencontre entre l'Ong Malachie et les jeunes filles âgées de 14 à 25 ans a permis d'ouvrir un échange sans tabou. Il était question pour nous d'écouter ces jeunes filles et de leur proposer des pistes de solutions aux problèmes dont elles sont confrontées au quotidien.Nous sommes soucieux de leur avenir scolaire. Elles sont l'avenir de notre cher pays. C'est de notre devoir de les écouter car cette jeunesse est une richesse pour notre Gabon".

Ce fut une belle occasion pour les filles qui ont exprimé leur indignation quant aux violences que subissent les filles et les femmes dans les écoles,les foyers et milieu de travail. Aussi, ont elles dénoncé la démission des parents face à leur responsabilité familiale. Ces jeunes filles ont salué la bravoure et le courage des mères qui élèvent seules leurs enfants et condamnent ces pères irresponsables qui abandonnent femme et enfants. Elles comptent créer une association qui défendra la cause des filles et des femmes dans tous les domaines de la vie sociale. En attendant,elles créé un groupe whatsapp pour rester en contact avec l'Ong et partager leurs différentes idées .

Pour rappel, l'Ong Malachie lutte contre la pauvreté. Elle est pour l'autonomisation économique de la femme et la protection de l'environnement, autrement dit, elle œuvre pour son prochain. Cette organisation non gouvernementale gabonaise milite en faveur de l'être humain et lutte pour la protection de l'environnement .