Ile Maurice: Réforme électorale - Ameenah Gurib-Fakim donne son avis

Elle n'est plus sur l'échiquier politique. Mais Ameenah Gurib-Fakim ne compte pas pour autant s'abstenir de commenter l'actualité à Maurice. L'ancienne présidente de la République s'est invitée au débat sur la réforme électorale.

C'est sur sa page Facebook qu'elle s'est exprimée. Alors que le gouvernement tente de faire passer son projet de loi, Ameenah Gurib-Fakim a fait savoir qu'elle est contre le Best Loser System. «The day our country and all our institutions, both public and private, function on meritocratic principles, that will be the day when the Best Loser System will die naturally... » a-t-elle écrit.