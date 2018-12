Soudan: Abu Al-Bishr rencontre la délégation de la société turque turquoise

Le ministre d'État au ministère de l'Industrie et du Commerce, Abu Al-Bishr Abdul-Rahman a rencontré, dimanche la délégation de la société turque turquoise, qui travaille dans le domaine du développement immobilier et participe à l'exposition internationale de l'infrastructure, la réfrigération et la climatisation qu'a lieu dans le parc des expositions de Burry (Khartoum Expo).

La réunion a discuté des domaines d'investissement dans lesquels la société turque peut investir au Soudan, en particulier dans le domaine du développement urbain dans la construction d'institutions publiques des écoles, des hôpitaux, des mosquées, etc.

Le ministre a appelé à bénéficier de l'expérience turque dans la localisation de la technologie des équipements de construction au Soudan, soulignant que le partenariat économique entre le Soudan et la Turquie offre une excellente occasion aux entreprises turques d'investir au Soudan.

Il a loué la participation de l'entreprise à l'expo, ajoutant que l'organisation de l'exposition périodiquement contribue à la définition et à la promotion des produits turcs et soudanais dans le domaine de la construction, la réfrigération, la climatisation, la décoration et l'éclairage.