Afrique: Forum Africa 2018 - Yousfi s'entretient avec des hauts responsables au Caire

Alger — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a examiné, avec plusieurs hauts responsables, les voies de coopération et les perspectives d'investissement dans le continent africain, et ce en marge de sa participation au Forum Africa 2018 dont les travaux ont débuté samedi à Charm El-Cheikh (Égypte), a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

En marge de ce forum, M. Yousfi qui participe à ces travaux en tant que représentant du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a rencontré le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui l'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles et sa haute considération au Président Bouteflika, tout en réitérant son attachement au renforcement continu des relations de solidarité et du bon voisinage entre les deux pays.

Par ailleurs, le ministre a eu également des discussions avec le président de la Commission de l'Union Africaine (UA), Moussa Faki, avec lequel il a évoqué les principaux axes du forum, visant la consolidation de la complémentarité territoriale et l'encouragement en Afrique des investissements dans les domaines économiques, tout en redynamisant les échanges commerciaux, sur la base de l'agenda 2063 de l'UA et ses priorités pour la décennie.

Les discussions ont porté, également, sur plusieurs questions liées aux perspectives et opportunités d'investissement en Afrique dans différents domaines, les défis auxquels fait face la dynamique des investissements, outre le processus du développement dans le continent.

Aussi, M. Yousfi s'est entretenu avec le ministre égyptien de l'Industrie et du commerce, Amr Nassar, qui a remercié l'Algérie pour sa participation, avec une délégation de haut niveau, aux travaux du Forum africain d'investissement, qu'abrite l'Égypte.

Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales dans le domaine économique, exprimant leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine industriel, à travers l'établissement de partenariats entre les investisseurs algériens et égyptiens, dans l'objectif de consolider et de doubler à l'avenir le volume des investissements mutuels et en vue de soutenir la dimension stratégique des relations bilatérales.

M. Yousfi a rencontré, en outre, le ministre du commerce tunisien, M. Omar El Bahi. Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction du niveau exceptionnel des relations de coopération bilatérale, en application des recommandations de la haute commission mixte algéro-tunisienne, réitérant leur volonté commune d'œuvrer ensemble au renforcement du partenariat entre les deux pays dans le domaine industriel.

Le ministre de l'Industrie et des mines a rencontré également le ministre sud-africain du commerce et de l'industrie, M. Rob Davies, avec lequel il a passé en revue la coopération bilatérale dans le domaine industriel et les moyens de renforcer le partenariat économique entre les deux pays dans les différentes filières industrielles.

Dans ce contexte, les deux responsables ont affirmé la volonté des deux pays de hisser ce partenariat au niveau des relations politiques exceptionnelles liant les deux pays.