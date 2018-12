Afrique: Plus de 700 journalistes à la signature du Pacte mondial pour la migration

Marrakech, 10 déc (APS) - Plus de 700 journalistes ont été accrédités pour la conférence intergouvernementale pour l'adoption du pacte mondial pour des migrations "sûres, ordonnées et régulières" ouverte ce lundi à Marrakech sous la présidence du ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

La présidente de l'Assemblée générale, Maria Fernanda Espinosa Garcés et le secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU), Antonio Guterres prennent part à la conférence qui se tient sous des chapiteaux géants aménagés dans la zone de "BAB IGHLI".

La rencontre prévoit huit séances plénières durant lesquelles les Etats confirmeront leur engagement politique envers le pacte mondial.

Deux dialogues seront aussi organisés pour trouver les moyens d'appuyer la mise en œuvre du pacte et de renforcer les partenariats à tous les niveaux.

Le premier dialogue devra se pencher sur le thème "Promouvoir l'action sur les engagements du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière" et le second réfléchira sur "partenariats et initiatives innovantes pour aller de l'avant".

Madeleine Albright, présidente de Albright Stonebridge Group, Ellen Johnson Sirleaf, président du groupe de haut niveau sur les migrations internationales en Afrique, le maire de Madrid, Manuela Carmena Castrillo, la presidente de Médecins sans frontière, Joanne Liu et d'autres personnalités animeront ces dialogues.

La conférence de Marrakech qui réunira des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'ONU sera marquée par l'adoption du pacte mondial pour des migrations "sûres, ordonnées et régulières", premier document à aborder la question migratoire dans sa globalité.