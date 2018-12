Cote d'Ivoire: Compétitivité des entreprises - Lancement d'une plateforme digitale pour faciliter leur accès au marché

Dans le but d'apporter une solution « holistique » aux enjeux essentiels des Pme en termes d'accès au marché, d'accès au capital et de renforcement des capacités, Janngo (1er social startup studio africain), en partenariat avec l'Agence Côte d'Ivoire Pme, lance l'outil Jexport.

Qui est une plateforme d'import-export clé-en-main. Ce, en marge de la foire commerciale intra-africaine (Iatf), qui s'ouvre ce lundi au Caire (Egypte).

Cet outil apportera une solution aux problématiques de compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises en Côte d'Ivoire afin de démocratiser l'export et d'accélérer leur intégration aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Permettre non seulement aux Pme locales d'exporter à des meilleurs prix mais aussi aux transitaires et transporteurs de massifier leurs volumes, de réduire leurs coûts et d'optimiser leur capacité de transport sur les corridors clés, cette plateforme digitale (Jexport) se positionne comme l'une des solutions aux problématiques d'accès au marché et de compétitivité. , enjeux majeurs pour les PMEs ivoiriennes qui souhaitent exporter leurs produits.

Pour la fondatrice et président directeur général de Janngo, le gaspillage alimentaire mondial représente près de 40% de la production totale.

Contrairement aux pays développés où le gaspillage intervient surtout en aval de la chaîne de valeur, il se situe davantage en amont en Afrique, en raison de solutions inadaptées en termes de conservation, de transport et de commercialisation.

« Nous perdons ainsi près de 250 kg de nourriture par personne et par an avec des conséquences économiques, sociales et environnementales dévastatrices.

Si l'on y ajoute le fait que les coûts de transport peuvent représenter jusqu'à 75% de la valeur des marchandises en Afrique contre 6 à 7% dans le reste du monde, on comprend l'enjeu crucial d'inverser la tendance.

C'est une souffrance au quotidien pour nos producteurs agricoles souvent acculés par des coûts de transport prohibitifs et condamnés à écouler leur récolte à bas coûts, voire à se résigner à la voir se décomposer sous leurs yeux. », Explique-t-elle.

Dans cette révolution digitale, Jexport associe les transitaires, transporteurs et autres professionnels de la logistique en leur donnant l'opportunité d'optimiser leur capacité de transport, de maximiser leurs volumes sur les corridors existants et de développer leur activité en ouvrant de nouveaux corridors. « Nous travaillons main dans la main avec la plateforme Jexport.

Pour nous, c'est l'assurance de bénéficier d'un partenaire crédible au service des enjeux de la logistique en Côte d'Ivoire. C'est aussi l'assurance de développer notre activité et de toucher de nouveaux clients » témoigne Médard Doho, directeur de Cma-Cgm Transit Côte d'Ivoire.