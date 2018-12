Algérie: Naples - Faouzi Ghoulam est de retour... en force

Absent des terrains depuis plus d'un an, Faouzi Ghoulam a retrouvé la compétition samedi contre Frosinone. Et même si le latéral algérien a fait 403 jours sans avoir joué un match, il a été époustouflant tout au long des 90 minutes qu'il a passé sur le terrain participant grandement à la victoire de Naples 4-0.

Mieux, Ghoulam a délivré deux passes décisives dans cette rencontre. De quoi lui redonner confiance et lui permettre de rapidement retrouver sa sensation d'avant.

«Quelle joie de retrouver le San Paolo avec une belle victoire !», a-t-il posté sur les réseaux sociaux après le match, visiblement heureux de retrouver la compétition.

«Ghoulam ? Il a beaucoup donné, j'ai dit que notre équipe pouvait atteindre des niveaux plus élevés avec le retour de quelques joueurs et je faisais référence à Ghoulam, Meret et Younes. Quand ils seront à 100 % de leurs moyens, ils vont améliorer notre jeu», estime Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Reste à savoir si l'ancien Stéphanois sera titulaire contre Liverpool en Ligue des champions.