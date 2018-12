Ile Maurice: Corruption alléguée - Le Dr Domah plaide non coupable

Le procès intenté au cardiologue Dr Domah a été appelé en cour intermédiaire devant le magistrat Raj Seebaluck ce lundi 10 décembre. Il a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel, et Me Shaukat Oozeer.

Pour rappel, le Dr Nizam Domah avait été arrêté en novembre 2017 suite à une enquête de l'Independent Commission against Corruption. Il est accusé d'avoir accepté un voyage de la part d'une compagnie privée qui importe des équipements médicaux.

Une charge de «receiving gift for a corrupt purpose» et de «treating public official» ont été retenues contre lui. Il a plaidé non coupable. L'affaire sera appelée le 21 juin 2019.