Congo-Kinshasa: Élections - La Licoco sensibilise à l'achat de consciences des électeurs

L'organisation a inititié, dans les villes de Kinshasa et de Matadi, une campagne dénommée « Ne vendez pas votre vote » pour lutter contre la corruption en cette période électorale.

Les Congolais iront aux urnes, le 23 décembre, selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante pour élire leurs dirigeants lors des élections couplées, présidentielle, législatives nationales et provinciales pour un mandat de cinq ans. Pour l'instant, l'heure est à la campagne électorale, un moment propice pour chaque candidat à la présidentielle et aux législatives nationales et provinciales de convaincre les électeurs. Si certains parviennent à tenir des discours politiques clairs répondant plus ou moins aux préoccupations de la population, tel n'est pas le cas pour d'autres candidats qui s'emploient, sans scrupule, à des pratiques de corruption par l'achat de consciences des électeurs moyennant l'argent ou autres présents.

Pour prévenir ou réduire les risques de telles pratiques, les équipes de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (Licoco) sont à pied d'œuvre à Kinshasa et à Matadi, dans la province du Kongo central, en vue d'éveiller la conscience des citoyens sur le vote utile à travers la campagne de sensibilisation dénommée « Ne vendez pas votre vote ». Cette campagne a pour principale cible les femmes qui vivent dans des zones urbano-rurales, souvent exposées à la corruption exercée en cette période de campagne par des politiciens véreux, dépourvus d'éthique et en quête de pouvoir pour l'enrichissement illicite au détriment de la population.

Les descentes effectuées dans les grands marchés et principales artères de ces deux villes ont permis aux citoyens de s'approprier l'intérêt de cette campagne. Aussi sont-ils sortis de leur silence en dénonçant l'immoralité de certains candidats. « Mes collègues et moi, nous avons vendu nos cartes d'électeurs contre un bassin et un montant de 10 000 FC équivaut à six dollars américains à un candidat député de la circonscription de Mont Amba. J'exprime mes profonds regrets d'avoir posé un tel acte par ignorance et promet d'en parler à d'autres mamans du marché pour ne pas tomber dans ce piège », a révélé une vendeuse de poisson au Marché Kingabwa, dans la commune de Limete, à Kinshasa.

Partout où est passé le carnaval « Ne vendez pas votre vote », témoigne-t-on, la pratique d'achat des cartes d'électeurs a été dénoncée par les citoyens. C'est le cas d'un candidat député, promoteur d'une école de Kinkole, dans la périphérie est de Kinshasa, qui exigerait aux élèves en âge de voter d'apporter leurs cartes d'électeurs à la direction avant tout accès en classe. Cette dénonciation fera, d'ailleurs, l'objet d'une enquête minutieuse du Bureau Cajac-Kinkole de la Licoco (Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne) afin de vérifier si, effectivement, les prétendues allégations portées contre le responsable de cette école sont avérées.

Globalement, la campagne a été chaleureusement accueillie par les citoyens, déterminés à voter par raison et à jouer pleinement leur rôle dans ce processus électoral, afin d'apporter un changement radical pour la construction de nouvelles institutions de la République. La campagne de sensibilisation au vote utile, initiée par la Licoco dans le cadre de son programme « Impact », permet de mobiliser un grand nombre des citoyens contre la corruption et va continuer jusqu'à la fin de la campagne électorale.