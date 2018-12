Algérie: Ouverture du salon national universitaire de la photographie à Saïda

Saida — La 3e édition du Salon national universitaire de la photographie s'est ouverte dimanche à Saida, avec la participation de 100 étudiants de 14 wilayas.

La première journée de cette manifestation, organisée dans la salle de cinéma "Dounyazed" par la direction des Œuvres universitaires de Saida, a donné lieu à une conférence animée par l'universitaire Beghalia Ahmed, qui a souligné que "les plus belles photographies prises sont spontanées avec une touche de créativité et de beauté", situant l'importance de la photo dans la documentation des événements historiques et des souvenirs.

Le wali de Saida, Seif El Islam Louh a déclaré, pour sa part, en donnant le coup d'envoi de cette manifestation organisée sous le slogan "La photo miroir du goût de l'étudiant et du génie de l'université", que "la photo a documenté l'histoire de la lutte du peuple algérien contre le colonisateur français et a mis en évidence l'atrocité de l'armée coloniale (massacres, tortures et déportations)".

Il a, ainsi, appelé les étudiants participants à cette manifestation à mettre en valeur l'histoire de l'Algérie en exposant des photographies de différents événements qu'a connu le pays dans son long combat durant la période coloniale.

De son côté, le directeur des Œuvres universitaires, Chehida Mohamed, a souligné que cette manifestation devra faire découvrir de jeunes talents en milieu universitaire dans la prise de photos et les atouts que recèle la wilaya dans les domaines historique, touristique et du développement.

Cette journée a été marquée par une exposition de photos d'étudiants portant sur des thèmes abordant les événements du 11 décembre 1960, la nature, le tourisme, et les appareils photo des plus anciennes aux plus récentes. Des affiches portant sur les noms de sites de la wilaya de Saida, dont Timezouine (commune de Youb), l'horloge solaire, la mairie de Saida et zaouia Cheikhia (Ain Skhouna), sont également exposées.

Le programme de cette manifestation de trois jours, initiée par la direction des Œuvres universitaires de Saida, comporte des ateliers encadrés par des universitaires et spécialistes en photographie, portant sur "la photo et son rôle à documenter l'histoire", "la photo, hier et aujourd'hui" et "les bases du photoshop".

Un concours de la meilleure photographie lors des virées exploratrices et touristiques à la forêt "Ogbane" du chef-lieu de wilaya, aux cascades de Tifrit de Ouled Brahim, à la station thermale de Ouled Khaled est organisé.

En outre, les étudiants participants profiteront de soirées artistiques au niveau des résidences universitaires animées par des associations locales. Les lauréats du concours précité seront honorés en clôture de cette manifestation.