Algérie: Tennis/Classement ITF Juniors - Youcef Rihane gagne deux places

Londres — Le tennisman algérien Youef Rihane a gagné deux places dans le nouveau classement mondial "juniors", et se positionne au 166e rang, au moment où la plupart de ses compatriotes ont reculé suivant la dernière publication de la Fédération internationale de la discipline (ITF), dévoilée lundi.

Outre Youcef, le jeune Matis Amier a gagné une place et occupe désormais la 2529e position. Leur compatriote, Hamza Samir Reguig (785e) a perdu 23 places, alors que Ryad Anseur (1369e) a chuté de 7 places Mohamed Ali Abibsi (1564e) et Mohamed Racym Rahim (1921e) ont perdu respectivement une et 5 places.

Chez les filles, et comme ce fut le cas chez les garçons, la majorité des classées ont perdu des places. Lynda Benkaddour, la meilleure algérienne classée, a perdu une place et se positionne au 180e rang.

Ses compatriotes Ines Bekrar (552e) et Houria Boukholda (1397e) ont perdu respectivement 3 et 7 places. La native de Biskra, Amina Ahlem Feloussa, a régressé de 3 places et se trouve désormais au 1639e rang. Bouchra Rehab Mebarki et Nesrine Troubia se sont maintenues aux 1836e et 2812e rangs, qu'elles occupaient depuis la semaine dernière.