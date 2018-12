Algérie: JSSE'18 - Ouverture des premières journées scientifiques à Constantine

Constantine — Les premières journées scientifiques sur les sciences et l'engineering (JSSE'18) ont été ouvertes dimanche en fin d'après-midi à l'Ecole nationale polytechnique de Constantine (ENPC).

Selon le directeur de l'ENPC , Djamel Hamana, l'objectif principal de cette première édition des JSSE est de permettre aux universitaires et chercheurs venus de tout le pays ainsi qu'aux professionnels de l'industrie nationale d'exposer leurs travaux scientifiques et technologiques liés aux domaines des sciences et d'engineering et d'échanger les développements les plus récents dans les domaines de la recherche du génie électrique, du génie des procédés, du génie mécanique et du génie des matériaux.

Affirmant que cette manifestation est le plus grand événement scientifique, organisé par l'ENPC depuis sa création en 2014, Hammana a déclaré que ces travaux de deux jours permettront également aux participants de présenter et éventuellement "proposer des solutions aux problèmes qui se posent à l'industrie nationale".

Pour ce faire, le comité d'organisation a programmé quatre conférences plénières sur des thématiques développées à l'ENPC et près d'une centaine de communication orales et affichées, a-t-il dit.

Le directeur de l'ENPC a par ailleurs révélé que les meilleures communications, retenues après évaluation, seront prochainement publiées en anglais dans un numéro spécial de la revue "Journal of New Technology and Materials" de l'université d'Oum El Bouaghi .

Née de la volonté des plus hautes instances du pays ,de placer les sciences, la connaissance et les compétences pratiques et technologiques au cœur même de l'édification économique et sociale, L'ENPC en tant que pôle d'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, accueille chaque année près d'une trentaine d'étudiants au sein de chacun de ses quatre départements de Génie des procédés, Génie mécanique, Génie des matériaux, Electrotechnique et Automatique , a-t-on noté.