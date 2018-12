Algérie: Natation/Mondial-2018 en petit bassin - Nos espoirs reposent sur Sahnoune

Alger — Les espoirs de médaille algérienne à la 14e édition des Championnats du monde de natation en petit bassin, prévue du 11 au 16 décembre à Hangzhou (Chine), reposent sur les performances d'Oussama Sahnoune sur les distances de 50m et 100m nage libre, a indiqué le directeur technique national, Abdelkader Kaouah.

"L'objectif de la Fédération est de voir Oussama Sahnoune atteindre les finales du 50m et 100m nage libre, ses distances de prédilection, après avoir réalisé à trois reprises les minimas de qualification pour les Mondiaux en Chine", a déclaré Kaouah à l'APS.

"Oussama est au top de sa forme au point de vue technique et physique et possède les qualités pour arracher un podium sur les distances du sprint en nage libre", a-t-il ajouté.

Concernant la participation des autres nageurs algériens, à savoir Djawed Syoud (19 ans), Souad Cherouati (29 ans) et Rania Nefsi (22 ans), le DTN a indiqué que leur "objectif sera d'aller le plus loin possible dans la compétition", soulignant que "se frotter aux meilleurs nageurs du monde est déjà bénéfique pour eux".

Outre la participation de Sahnoune (26 ans) sur les distances du 50m et 100m en nage libre et papillon, Syoud sera engagé sur 200m quatre nages, alors que Cherouati, spécialiste des longues distances, a décroché sa qualification sur 400m et 800m nage libre. Pour sa part, Nefsi sera engagée sur 100m et 400m quatre nages.

A noter que les quatre nageurs algériens qualifiés aux Mondiaux-2018 évoluent dans des clubs à l'étranger où ils se préparent à longueur d'année. Sahnoune est sociétaire du célèbre Cercle des nageurs de Marseille (France), Syoud à Chalon-sur-Saône (France), Nefsi à l'Elite Longueuil (Canada) et Cherouati au Club de Lisbonne (Portugal).

Un cinquième nageur algérien, à savoir Ramzi Chouchar, avait décroché sa qualification aux Mondiaux chinois, mais a dû renoncer à y participer à cause de problèmes extra-sportifs, en l'occurrence le retard pris dans les procédures d'inscription à l'Université en France où il s'est installé.