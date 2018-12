Algérie: Ouargla - Forte affluence des chômeurs aux bureaux de l'Agence de l'emploi

Ouargla — L'opération de dépôt de dossiers pour profiter des nouvelles opportunités d'emploi offertes par l'Agence de l'emploi de la wilaya d'Ouargla (AWEM) a suscité lundi une forte affluence des jeunes chômeurs, a-t-on constaté.

Un afflux considérable de jeunes demandeurs d'emploi a été observé depuis les premières heures de la journée, devant les différents bureaux de l'AWEM au chef-lieu de wilaya. Ces jeunes sont venus nombreux pour déposer leurs dossiers de candidature et s inscrire pour le pourvoi des différentes offres d'emploi liées à divers domaines, spécialités et métiers.

L'opération d'inscription se déroule de façon "normale", en présence des éléments de l'ordre et les jeunes continuent d'affluer vers les bureaux de l'AWEM avec le souhait de décrocher un poste d'emploi qui les libérerait du chômage, a-t-on indiqué. Parmi ces jeunes approchés par l'APS à l'entrée du bureau de l'AWEM du quartier Sidi Abdelkader, Zakaria.

S. (28 ans), chômeur depuis 2011, dit être "diplômé en comptabilité, gestion des stocks et conducteur d'engins, en plus d'être dégagé des obligations du service national, et cherche à travailler même comme agent de sécurité, à défaut de trouver un poste répondant à mon profil".

Hamid.H (30 ans), ingénieur en électromécanique, a affirmé, de son côté, être venu "tenter la chance encore une fois pour l'obtention d'un emploi fixe et stable, qui lui ouvre la voie à un avenir professionnel et social". Au moins 1.550 postes d'emploi, tous grades et spécialités professionnelles confondus, vont être offerts dans la wilaya d'Ouargla, selon le premier responsable de l'Awem, Mohamed Raik.

Ces nouveaux emplois se repartissent sur le secteur économique, notamment les compagnies nationales opérant au niveau de champs pétrolifères de la région (950 postes), les entreprises exerçant dans le domaine de gardiennage (300) ainsi que des sous-traitants et entreprises privées (300), a-t-il détaillé.

Ce quota "important" de postes d'emploi, dont l'offre a été déjà faite par ces entreprises et qui sera bientôt mis à la disposition des demandeurs d'emplois de wilaya, est le fruit de négociations menées dernièrement avec les employeurs concernés, en collaboration avec les services de la wilaya, a-t-il signalé, ajoutant qu'une augmentation est prévue en matière de postes d'emploi offerts au cours de l'année prochaine.

Pour garantir la transparence dans le processus de recrutement, le même responsable a fait état de mesures prises pour bien traiter les offres acquises et les proposer aux demandeurs d'emploi, avec une priorité pour ceux qui n'ont jamais bénéficié d'un emploi.

Concernant l'assainissement du fichier des demandeurs d'emploi, M. Raik a fait savoir que ses services ont déjà entamé cette opération, en coordination avec l'ensemble des partenaires, à l'instar de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas), de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), du registre du commerce et des différents dispositifs d'aide à l'emploi, dans le but de déterminer le nombre des "véritables demandeurs d'emploi".