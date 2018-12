Tunisie: Ils sont euphoriques

La force du groupe : sa cohésion

Qui dit mieux ! Derrière, en défense, c'est le même état d'esprit qui prévaut. Un axe solide et solidaire constitué de Bousnina et Sahraoui, fougueux à souhait dans le bon sens du terme et des latéraux qui «balaient» bien les défaillances et qui n'hésitent pas à monter quand les conditions le permettent. Le CAB ne fonctionne pas avec des stars mais regorge de talents. C'est cette cohésion du groupe qui fait sa force ! Il est difficile, à notre humble avis, au vu du jeu développé de lui trouver facilement la parade tellement les qualités des uns (les titulaires) et des autres (les doublures) varient suivant les joueurs. Et tous se valent !

Les «Jaune et Noir» sont encore perfectibles et peuvent aller loin si les conditions de travail leur étaient favorables. En effet, le staff technique, qui est en train de faire du bon «boulot», pourra tirer davantage d'eux quand la pelouse du Stade 15-Octobre sera opérationnelle. Mais dans l'immédiat, l'actualité veut qu'on se concentre pour le match de mercredi contre l'ESM à Redeyef.