Tunisie/Congo-Brazzaville: Le Congo-Brazzaville n'est pas candidat

Le ministre des Sports et de l'Education physique congolais, Hugues Ngouélondélé, a indiqué que son pays n'est pas candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2019, démentant l'annonce faite la veille par le 2e vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), Constant Omari.

«Nous sommes à six mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations et il ne sera pas possible pour nous de l'organiser avec honneur et dignité. C'est plutôt le contraire, le Congo-Brazzaville ne sera pas candidat. Cela ne sera pas possible», a déclaré Hugues Ngouélondélé à RFI.

Invité de l'émission Radio Foot Internationale sur RFI, Constant Omari avait indiqué que le Congo-Brazzaville était candidat à l'organisation de la CAN 2019. «Notre secrétaire général adjoint Anthony Baffoe m'a dit qu'il allait me parler d'une deuxième candidature», avait-il déclaré alors que le Cameroun ne sera plus l'organisateur. «Un jour peut-être nous serons candidats, avance Hugues Ngouélondélé. Mais pour le moment ce n'est pas au programme de notre gouvernement. Peut-être que l'idée a circulé, mais face à la réalité, nous ne pouvons pas organiser une grande fête comme celle-ci. Nous n'avons pas les structures pour le moment».

Hugues Ngouélondélé a pointé le manque d'infrastructures pour accueillir la compétition. Comme les hôtels dans la ville de Dolisie. «Nous n'allons pas nous lancer dans une telle aventure pour que la fête ne soit pas belle et déshonorer notre pays. Le Congo n'est pas prêt». Actuellement, le Congo-Brazzaville n'a pas la possibilité d'assumer le coût de l'organisation. «La crise est mondiale et nous avons d'autres priorités que d'organiser la CAN pour le moment», a-t-il expliqué.

En 2014, la CAF, alors présidée par le Camerounais Issa Hayatou, avait attribué les trois prochaines CAN d'un coup : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. La semaine dernière, la CAF a retiré l'organisation de 2019 au Cameroun, pénalisé par des retards dans les travaux et par une situation fragile sur le plan sécuritaire, au profit d'un plan B déterminé «d'ici le 31 décembre».

Le dossier le plus urgent reste donc de trouver le remplaçant du Cameroun pour la première CAN à 24 équipes, programmée du 15 juin au 13 juillet.

L'Afrique du Sud, seul pays africain à avoir déjà organisé une Coupe du monde en 2010, et le Maroc sont souvent présentés comme le recours idéal à l'organisation de la CAN 2019.

Les fédérations intéressées par l'organisation de la phase finale de la

CAN 2019 devront soumettre leur dossier de candidature à la CAF au plus tard le vendredi 14 décembre 2018 à minuit (heure du Caire, siège de la CAF).