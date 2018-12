Tunisie: Chebba au bout du suspense

Indécis et palpitant !

Dans le groupe B, le CS Chebba a longtemps ramé avant de venir à bout d'une tenace formation de l'ES Radès. Chebba n'a eu gain de cause que dans les toutes dernières secondes pour forcer la décision. C'est tout d'abord Radès qui a ouvert le bal à la 35' par l'intermédiaire de Abderrahmene Henchi. Sentant le danger, Chebba a accéléré la cadence, ce qui a poussé Amine Waili à pousser le cuir dans ses propres filets à la 60'. Et après un siège permanent des bases adverses, le CSC a eu gain de cause grâce à Marouane Ben Amor, buteur à la 95' ! Mission accomplie pour Chebba qui conforte sa position en tête d'affiche.

Soliman sait voyager

Pour revenir au groupe A, l'ES Jerba a battu le CS Korba grâce à un précieux but de Hichem Jebali à la 35'. De son côté, Oued Ellil s'est fait surprendre par Soliman. Oussama Ben Ayed est passé par là à la 71' de jeu. Basculons de nouveau dans le groupe B où l'ESHS a finalement eu gain de cause contre Jendouba Sport. Mohamed Ben Said à la 35', et Zahreddine Dahmene sur penalty à la 68' ont permis à l'ESHS d'entretenir l'espoir. Entre-temps, Chedly Ghrab avait réduit la marque en faveur de Jendouba à la 58' de jeu.

Kasserine, à son tour, est venu à bout du Stade Sportif Sfaxien, suite à une réalisation de Alaeddine Kartelli à la 44'. Quant au SAMB, il est parvenu à glaner un précieux succès hors de ses bases face au SCBA suite à un but d'Aymen Mahdaoui à la 32e sur coup de pied arrêté.

Résultats

Groupe A :

ES Jerba-CS Korba 1-0

AS Oued Ellil-AS Soliman 0-1

AS Marsa-Espérance de Zarzis 2-0

AS Ariana-Olympique de Béja 1-0

Groupe B :

CS Chebba-ES Radès 2-1

ES Hammam Sousse-Jendouba Sport 2-1

AS Kasserine-Stade Sportif Sfaxien 1-0

SC Ben Arous-SA Menzel Bourguiba 0-1

Classement Gr A

1- Avenir S. Marsa 21

2- Espérance S. Zarzis 20

3- Olympique de Béja 18

4- AS Soliman 17

5- E.S. Jerba 16

6- Av. S. Oued Ellil 12

7- US Siliana 11 (-1)

8- Club O. Medenine 11 (-1)

9- Sfax Railways Sports 11

10- Association S. Ariana 11

11- C. Sportif de Korba 8

12- A. Sportive de Djerba 4

Classement Gr B

1- CS Chebba 26

2- A. Sportif Kasserine 20

3- S.A. Menzel Bourguiba 20

4- El Gawafel S. Gafsa 16 (-1)

5- ES Radès 16

6- Stade Sportif Sfaxien 13

7- Club S. Jebeniana 10 (-1)

8- Jendouba Sport 10

9- O. Sidi Bouzid 8 (-1)

10- SC Ben Arous 8

11- E. S. Hammam Sousse 8

12- O.C. Kerkennah 4 (-1).