Tunisie: Une victoire importante

L'ambiance dans les milieux proches du club est sereine. La récupération de Nefzi, Naghmouchi, Samti et Mehejbi prochainement créera l'émulation au sein de l'effectif, motivera encore plus les jeunes à redoubler d'effort pour le bien de l'équipe et donnera plus de choix à l'entraîneur Khiari qui a gagné la sympathie des supporters jusqu'à présent.

Tout reste possible

Sur ce, le parcours reste encore long et l'écart entre les clubs du milieu et du bas du classement est minime. Le mercato hivernal qui arrive va permettre aussi à certains clubs de renforcer leur effectif... Autrement dit, tout reste possible. L'USBG devra tenir bon et travailler encore plus. Cette petite victoire à domicile ne devrait pas constituer l'arbre qui cache la forêt. Des maladresses et des anomalies sur les plans physique et tactique existent toujours et Khiari en est certainement conscient.