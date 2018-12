Sénégal: Emploi des jeunes - Lancement d'un programme régional de plus de 15 millions d'euros

Dakar — L'Union européenne (UE) et l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture ont procédé, lundi, à Dakar au lancement du programme régional de l'emploi des jeunes "ARCHIPEGO", d'un montant de plus de 15 millions d'euros, a appris l'APS.

"Il s'agit d'un programme quadriennal, visant à améliorer l'employabilité et l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi dans la région du Sahel et du lac Tchad au moyen des mesures ciblées de formation technique et professionnelle", selon le document de présentation dudit programme remis à la presse.

"Le nombre de décisions approuvées pour la région Sahel-Lac Tchad sont au nombre de 86 avec un montant total de1548, 5 millions d'euros et le Sénégal n'est pas en reste avec 10 projets pour un montant global de 170.8 millions d'euros", a dit Mme Cécile Tassin-Pelzer, chef de la délégation l'Union européenne (UE).

Elle intervenait lors de 44ème Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaine et francophone.

Selon Mme Cécile Tassin-Pelzer, "le fond fiduciaire d'urgence de l'UE qui finance ce programme, a été créé pour servir d'outil de mise en œuvre capable d'apporter une réponse rapide, flexible et efficace aux causes profondes de la migration irrégulière et du climat d'insécurité de trois régions : Afrique du Nord, Sahel-Lac Tchad et Corne de l'Afrique".

"Cet ambitieux programme vise à consolider le dialogue public-privé afin d'impulser au sein des écosystèmes locaux une nouvelle dynamique de mise en adéquation de l'offre et de la demande sur le marché du travail", a-t-elle indiqué.

Elle a ajouté que "l'objectif est que la jeunesse africaine nombreuse à arriver chaque année sur le marché du travail puisse se former, créer, travailler, entreprendre et réussir-+Tekki Fii+", wolof).

Ce programme régional euro-africain, souligne-t-elle, a pour ambition de rapprocher l'offre de travail de la demande des entreprises locales, en soutenant les formations professionnelles qualifiantes et reconnues pour les jeunes et les réseaux des petites et moyennes entreprises.

Elle a par ailleurs souligné que "le programme ARCHIPEGO s'inscrit totalement dans les nouvelles priorités politiques de l'UE pour l'Afrique".

"Il reste expérimental et vise à s'appuyer sur les auteurs clefs de la formation professionnelle et du secteur privée dans la recherche de solutions programmatiques et efficaces pour soutenir l'emploi des jeunes", a-t-elle précisé.

Le programme ARCHIPEGO couvre douze pays du Sahel et du lac Tchad à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, la Cote d'ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Guinée, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad.