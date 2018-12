Mauritanie: Notre pays célèbre la journée internationale des droits de l'homme

Notre pays a célébré lundi la Journée internationale des droits de l'homme, qui coïncide cette année avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

A cette occasion, le Haut commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé un atelier de sensibilisation afin de mettre en relief les efforts déployés par notre pays pour protéger et promouvoir les droits de l'homme.

Les participants à cet atelier ont suivi plusieurs exposés portant sur la reforme juridique et institutionnel, la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays et les réalisations accomplies par notre pays dans le domaine des droits économiques et sociaux, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route pour l'éradication des séquelles et formes contemporaines de l'esclavage.

S'exprimant à cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Mohamed Lamine Ould Sidi, a souligné l'importance de se souvenir de cette journée historique, soulignant que la Déclaration universelle des droits de l'homme est une étape importante dans l'histoire de l'humanité, car elle constitue un pacte universel qui préserve et protège la dignité humaine et sert de barrière contre la récurrence de tous les abus et violations subis par l'humanité.

Il a par la suite précisé que les progrès réalisés par notre pays au cours de la dernière décennie, et qui sont reconnus et appréciés par la communauté internationale et les partenaires concernés, n'auraient pas été possibles sans la volonté sincère du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, visant à permettre à notre pays d'occuper la place qui lui revient parmi les nations civilisées et de bâtir un état de droit et d'institutions dans lequel les citoyens jouissent de tous les droits et libertés dans une atmosphère de sécurité, de tranquillité et d'égalité.

De son côté, le représentant du Haut-commissariat des nations-unies aux droits de l'homme dans notre pays, M. Laurent Meillan, a souligné l'importance de célébrer cette journée, qui constitue une occasion de rappeler la nécessité de préserver, promouvoir et défendre les droits de l'homme.

La cérémonie d'ouverture de cet atelier a eu lieu en présence du ministre de la justice, du président du mécanisme national de prévention de la torture, du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du président du forum des acteurs non-étatiques en Mauritanie.