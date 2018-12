Sénégal: Le président de la FSH salue "la qualification historique des Lionnes" en finale de la CAN et en Coupe du monde

Photo: Aps

Le Sénégal qualifié pour la finale de la CAN 2018, obtient son ticket pour les championnats du monde

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de handball (FSH) Seydou Diouf a salué "la qualification historique" des Lionnes pour la finale de la CAN 2018, un résultat qui permet à l'équipe nationale d'obtenir en même temps son ticket pour les prochains Championnats du monde de la discipline.

"Ce sont des moments historiques que nous venons de vivre ce lundi à Brazzaville mais cette double qualification en finale et au Championnats vient confirmer le bon travail fait depuis quelques années avec ce groupe et le staff technique", a déclaré le président de la FSH dans un entretien téléphonique avec l'APS.

Seydou Diouf a été témoin lundi de là la victoire du Sénégal aux dépens de la RD Congo 22 à 21, un résultat qui ouvre aux Lionnes les portes de la finale de cette compétition.

"Cette victoire est d'autant plus importante que deux années plus tôt, le Sénégal avait réussi à se hisser à ce niveau", a-t-il dit, rappelant que la qualification aux dépens de la Tunisie suivie d'une disqualification sur tapis vert.

La Tunisie, battue sur le terrain, avait alors introduit une réserve contre l'arrière sénégalaise Doungou Camara qui, après avoir joué dans les sélections de jeunes en France, n'aurait pas attendu le délai requis avant de changer de nationalité sportive.

"Nous sommes revenus et nous avons continué à bosser et le résultat est au bout", a déclaré Seydou Diouf, avant de félciter le staff technique et les autorités gouvernementales qui selon lui ont cru en ce projet.

"Nous avons fait un stage qui a duré un an et tout cela n'aurait pas été possible sans les moyens. Nous ne pouvons que féliciter le ministre des Sports, Matar Ba, qui a accepté de nous accompagner", a ajouté le président de la Fédération de handball.

Après la qualification en finale, le président de la Fédération de handball, a invité les Lionnes à ne se fixer aucune limite.

"Sur un match, tout est possible et je sens que ces filles sont prêtes à soulever des montagnes pour honorer le maillot national", a-t-il commenté, estimant que la jeunesse du groupe Sénégal est "un signe annonciateur d'un futur radieux" pour la discipline.

Les deux finalistes et l'équipe classée 3-ème à l'issue de cette CAN de handball représenteront l'Afrique aux championnats du monde.

La finale prévue mercredi 12 décembre à Brazzaville, au Congo, pays abritant la compétition depuis le 2 décembre dernier.