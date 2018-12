Cote d'Ivoire: Droits de l'Homme - La Commission nationale s'installe dans ses propres locaux

La Commission nationale des droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (Cndh-Ci) a acquis son propre siège, sis à Cocody II Plateaux Vallons. Flambant neuf, ce nouveau siège a été inauguré ce lundi 10 décembre 2018, date marquant les 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

«Il me plait, au nom des commissaires centraux, régionaux et du personnel d'appui et en mon nom propre, de vous souhaiter tous la bienvenue dans la nouvelle Maison des Droits de l'Homme», a déclaré la présidente, Namizata Sangaré, au cours de la cérémonie qui a enregistré la présence d'Aimée Zebeyoux, Secrétaire d'État auprès du Garde des sceaux, chargée des droits de l'Homme et représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Ce bâtiment R+1 comprend 51 bureaux, deux grandes salles de réunions, une salle de documentation, un amphithéâtre et un garage, avec une capacité d'accueil d'une vingtaine de véhicules, a précisé la présidente, dans son allocution.

«Permettez-moi d'exprimer à SEM. le Président de la République et à M. le Premier ministre, nos plus vifs remerciements pour toutes les réformes engagées par le gouvernement, en vue de faire de la Côte d'Ivoire un véritable carrefour des Droits de l'Homme. Sans l'implication personnelle de M. le Premier ministre, ce projet n'aurait jamais vu le jour», a-t-elle avoué.

La Secrétaire d'État, pour sa part, a indiqué que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'a instruite, « en ce jour solennel de célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme », à l'effet de procéder à l'inauguration de ce nouveau siège.

« La construction de l'idéal démocratique chère à toute société digne de ce nom, fait de la question des droits de l'Homme un instrument d'épanouissement », a-t-elle ajouté. Avant d'assurer que cette préoccupation est d'une importance capitale pour l'État de Côte d'Ivoire, dans le processus vers l'émergence à l'horizon 2020.

Il faut noter, par ailleurs, que la cérémonie a enregistré la remise du Prix des Droits de l'Homme attribué, cette année, à la Convention de la société civile ivoirienne.

En outre, la Cndh-Ci a présenté aux invités (présidents d'institutions nationales et internationales, diplomates, personnalités administratives et coutumières, etc.), ses rapports 2016 et 2017 sur les Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire.