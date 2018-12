Ile Maurice: Abattage de chauves-souris - Dis-moi réclame une injonction

L'organisation non-gouvernementale, Les Droits humains océan Indien (Dis-moi), a demandé une injonction sur l'exercice d'abattage de chauves-souris. L'affaire sera appelée devant le juge des référés le vendredi 14 décembre.

21 plaintes ont été enregistrées auprès du National Parks and Conservation Service et du Food and Agricultural Research and Extension Institute par rapport aux fruits mangés par les chauves-souris. C'est ce qui ressort de l'affidavit du ministère de l'Agro-Industrie pour répondre à l'association Dis-moi. Elle précise que l'exercice d'abattage se fait dans le but de prévenir les dommages qu'elles peuvent causer et contrairement à ce que l'ONG a insinué, il ne s'agit pas d'un «mass killing».

«Le nombre de chauves-souris a augmenté drastiquement et cela provoque un danger économique par rapport aux fruits saisonniers», a tenu à faire ressortir le ministère dans son affidavit. Une chauve-souris peut consommer jusqu'à 50 000 kg de letchis par an, ce qui représente une perte de Rs 60 à Rs 65 millions.

Dis-moi est représenté par Me Erickson Mooneapillay et Me Roshan Rajroop.