Togo: La FOSE 2018 déplore un incident avec mort d'homme et des blessés à Sokodé

Ceci n'est qu'un premier bilan journalier établi par la FOSE (Force Sécurité Elections) 2018 de ses activités de couverture ou de sécurisation de la campagne électorale.

D'après ce rapport contenu dans ce que cette force s'est à appeler le Journal de la FOSE, il est relevé la FOSE 2018 a mené ce Lundi 10 Décembre, "des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre notamment à Lomé, Kpalimé et Sokodé".

Et, "au cours de ces opérations, la FOSE 2018 déplore un incident survenu à Sokodé et ayant occasionné un (01) mort et trois (03) blessés", renseigne-t-on.

Alternativement à cet incident enregistré, pour cette force dirigée par le DG de la Police national, Têko Koudouovoh, qui se dit "prête à sécuriser la campagne électorale de tous les partis et groupes d'indépendants engagés dans la campagne électorale", "au total 31 meetings et 05 caravanes organisés par différents partis et groupes d'indépendants ont été couverts par la Force sur toute l'étendue du territoire national".