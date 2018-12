Sénégal: Macky Sall salue "la belle et grande performance" des Lionnes du hand-ball

Photo: Aps

Le Sénégal qualifié pour la finale de la CAN 2018, obtient son ticket pour les championnats du monde

Dakar — Le chef de l'Etat Macky Sall a salué "la belle et grande performance" des Lionnes du hand-ball, qualifiées lundi pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), obtenant ainsi leur ticket pour les prochains championnats du monde de la discipline, prévus en décembre 2019.

"Fidèle à une tradition bien établie, je voudrais, encore une fois, saluer la belle et grande performance de nos handballeuses qui viennent de se distinguer, de façon remarquable, à Brazzaville (Congo) (Cameroun), en se qualifiant en finale de la Coupe d'Afrique des nations de Handball Féminin, contribuant ainsi au rayonnement et à la réputation de notre pays sur la scène africaine et mondiale", écrit le président Sall dans un message de félicitations aux Lionnes.

Le Sénégal a battu (22 à 21) la RD Congo en demi-finale, se qualifiant ainsi pour la finale de la CAN "après un match âpre. Une belle performance qui traduit l'expression du talent, de la vigueur et de l'engagement qui caractérise la sélection nationale de handball", note le président de la République.

Il a également évoqué "la détermination (des Lionnes) à honorer le drapeau national sur tous les parquets du continent", ajoutant à leur endroit : "Vous avez honoré le Sénégal et votre pays vous doit, en retour, reconnaissance et gratitude".

"C'est pourquoi, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte, pour vous renouveler mes chaleureuses félicitations ainsi que tous mes encouragements en espérant que cette première qualification historique en finale va se consolider et s'inscrire durablement pour le triomphe final", ajoute le chef de l'Etat.

Il assure que le ministère des Sports "prendra les mesures appropriées pour vous permettre d'atteindre cet objectif", avant de renouveler ses remerciements et ses encouragements à l'encadrement technique et administratif et à l'équipe fédérale.

Les deux finalistes et l'équipe classée 3-ème à l'issue decette CAN de handball représenteront l'Afrique aux championnats du monde.

La finale prévue mercredi 12 décembre à Brazzaville, au Congo, pays abritant la compétition depuis le 2 décembre dernier.