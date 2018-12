Afrique: Le Soudan accueillera la 10ème Conférence dentaire Arabo-Africaine

Le Soudan accueillera en janvier prochain la 10ème conférence dentaire Arabo-Africaine.

Le Secrétaire général de l'Union des dentistes soudanais, Dr. Al-Amin Nimir Al-Amin a révélé que la Conférence est accueillie par l'Union se tiendra ses sessions dans la Salle de l'Amitié sous les auspices du Dr. Faisal Hassan Ibrahim, Assistant du Président.

Il a souligné qu'un certain nombre d'expositions et d'ateliers se tiendront avant, après et pendant la Conférence, un certain nombre d'unions dentaires arabes et africaines participeront à la Conférence, en plus des conférenciers de plusieurs pays (Egypte, Arabie Saoudite, Koweït, Maroc, Libye, Palestine, Canada, Liban, Jordanie et Niger).