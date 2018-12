Cameroun: Célébration - L'OIT prépare ses 100 ans

Une série d'activités organisées à cet effet le 5 décembre 2018 à Yaoundé par l'Equipe d'appui technique autravail décent pour l'Afrique centrale.

Promouvoir la justice sociale à travers le travail décent et productif exercé dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. C'est l'objectif poursuivi par l'Organisation internationale du travail depuis 1919. En prélude à la célébration de ce centenaire (1919-2019), l'équipe d'appui techniqueau travail décent pour l'Afriquecentrale, basée à Yaoundé, a organisé le 28 novembre dernier, au Bureau international du travail , une formation de journalistes. Entre sensibilisation et explications pratiques, les hommes des médias ont été édifiés sur ce que l'OIT a à offrir dans le monde de travail. « Les principes et les droits fondamentaux sont un pilier de l'agenda de travail décent, mais également des objectifs stratégiques de l'OIT. Ils contribuent dece fait à l'atteinte des objectifs del'organisation », a relevé Amandas Medjia Canadas, spécialiste en normes internationales du travail.Tour à tour, les experts du BIT ont entretenu l'auditoire sur divers points et ont mis un accent sur la protection sociale, les principes fondamentaux et droits au travail, le dialogue social entre autres.

Contrairement aux autres organismes onusiens, l'OIT qui« appartient aux Etats », oeuvre sous l'égide des gouvernements. Au Cameroun, l'organisme travaille en collaboration avec le ministère duTravail et de la Sécurité sociale depuis1960, date de l'adhésion du Cameroun. Ce dernier est par ailleurs le pays qui abrite le Centre région alafricain d'administration du travail. Plus de 57 ans de partenariat,plusieurs avancées et conventions ont été enregistrées. En matière de mise en oeuvre du travail décent, les pays de la sous-région viennent s'abreuver à la source de l'expérience camerounaise. Et ceci grâce notamment aux méthodes et stratégies élaborées par les experts de l'Equipe d'appui technique au travail décent, qui oeuvrent sans relâche pour le bien-être des travailleurs.

Toutes ces activités pour contribuer à l'atteinte des Objectifs du développement durable (ODD), tout en inversant les tendances de la pauvreté et en agissant sur le travail. Le Bureau international du travail à travers ses experts, développe par ailleurs plusieurs activités pour aider les pays membres à atteindre l'objectif du travail décent