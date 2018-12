Congo-Kinshasa: Le recrutement institutionnel est-il un danger pour le peuple ?

guest column

Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc, la République Démocratique du Congo est dans un tournant historique de tous les enjeux. Ce tournant risquerait de la plonger dans une totale instabilité politique et insécurité sociale, si les professionnels des médias écrits et audiovisuels ne capitalisaient pas patriotiquement et rationnellement l'article 23 de la Constitution de notre pays dans leurs missions classiques d'informer objectivement, de former/éduquer médiatiquement et de divertir sainement le peuple congolais.

Surtout en ce moment où notre pays voudrait aller aux élections libres, transparentes et apaisées qui pourraient la conduire à une alternance pacifique, après le 23 décembre 2018. Mais, avec la division négative persistante de la classe politique, le peuple congolais mal sensibilisé par les acheteurs des consciences risquerait d'être lui-même à la base de sa misère, tant qu'il n'aura pas reçu des professionnels des médias que nous sommes des informations utiles pouvant lui permettre de faire le choix judicieux sur les candidats qui se présenteraient au test de la vérité des urnes du 23 décembre prochain. Pourtant, tout professionnel des médias avisé sait déjà qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus qui pourront embrasser cette carrière professionnelle lucrative qui semble être la plus prisée par beaucoup de ceux qui veulent devenir mandataires politiques et politico-administratifs, en dehors de quelques exceptions qui se battent réellement pour l'intérêt de ce pays.

Nous appuyant sur l'article 23 de notre Constitution, nous pouvons dire que pour éviter au peuple congolais ce danger d'instabilité politique et d'insécurité sociale qui pourrait se prolonger après le 23 décembre 2018, il faudra que les professionnels des médias actifs axent leurs stratégies de communication sur le patriotisme, l'affectio societatis et l'amour du prochain, afin de pousser ceux qui vont nous représenter demain dans les institutions d'«avoir du cœur à la place de la pierre», en faisant un effort de conversion des mentalités négatives en mentalités positives pour une République Démocratique du Congo plus beau qu'avant le 23 décembre 2018. Reconnaître et évaluer rationnellement ce qui a été fait en 1ère, 2èmeet 3ème République dans ce pays, avant d'améliorer ou de rompre avec le passé dans les différents domaines permettrait à la République Démocratique du Congo de progresser, et être bâtie plus beau qu'avant, dans la paix.

Prenons ce qui a été bien fait dans ces trois républiques pour permettre à celle de la quatrième qui est en cours de faire mieux. Critiquer, c'est bien. Mais proposer des voies de sortie pratiques et acceptables, c'est mieux. Pour ce faire, nous estimons que pour baliser la voie qui conduirait notre classe politique à l'exploitation rationnelle du contenu de notre devise et de notre hymne national, l'approche la mieux indiquée est celle de l'organisation d'un culte œcuménique de réconciliation et de pardon mutuel par la CIME et le CNSA en faveur du peuple congolais, et surtout de celle de sa classe politique qui est à la base de l'instabilité politique et de l'insécurité sociale que connaît notre pays. C'est pourquoi, nous demandons avec instance au 4ème Pouvoir de s'investir et de relayer notre proposition de réconciliation et de pardon mutuel qui éviterait au peuple congolais ce danger de prolongation d'une grande instabilité politique et d'une grande insécurité sociale provoquées volontairement ou involontairement par notre classe politique, après le 23 décembre 2018.

Tout n'est possible que si notre classe politique rationnalisait son marketing politique qui ferait que le réalisme supplante l'irréalisme, afin que le patriotisme, le principe d'affectio societatis et l'amour du peuple soient effectifs pour nos futurs mandataires politiques et politico-administratifs de ce patrimoine commun qu'est la République Démocratique du Congo. Pour faire un bon recrutement institutionnel le 23 décembre 2018, et éviter le danger qui guetterait le peuple congolais après la vérité des urnes, les professionnels des médias doivent tout faire pour éveiller les consciences des électeurs qui doivent jeter un coup d'œil en arrière en regardant en avant pour voter le numéro X ou Y pour un mandat qui ira jusqu'en 2023 soit 5 ans de son bonheur ou de son malheur pour un geste posé ce jour-là. C'est donc un cas de conscience pour chacun d'entre nous.

Petit Palmier au Gros Cœur